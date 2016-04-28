داود أوغلو قبيل زيارته لقطر: العلاقات وصلت لأعلى مستوياتها

رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو

وصل رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، فجر اليوم الخميس، إلى العاصمة القطرية الدوحة، في مستهل زيارة رسمية تستغرق يومين، هي الأولى من نوعها، منذ توليه رئاسة الحكومة.

ويرافق داود أوغلو، كل من عقيلته سارة داود أوغلو، ونائبه محمد شمشك، ووزراء المالية ناجي أغبال، والدفاع عصمت يلماز، والمواصلات والملاحة البحرية والاتصالات، بن علي يلدريم.

ويلتقى رئيس الوزراء التركي، أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الوزراء، وزير الداخلية، الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني. لبحث العلاقات التركية القطرية، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية، إضافة إلى إلقاء محاضرة بعنوان "التعاون التركي القطري: التحديات الإقليمية.. آفاق أوسع" في جامعة قطر، علاوة على لقاء يجمعه برجال أعمال أتراك وقطريين.

وكان داود أوغلو قد صرح قبل وصوله، بأن الزيارة جاءت تلبية لدعوة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، مشيرًا أن العلاقات التركية القطرية وصلت إلى أعلى مستوياتها، وأن الدوحة على تنسيق وثيق مع أنقرة بالنسبة للسياسات المتعلقة بالمنطقة، وخاصة سوريا والعراق.

وأكد أن الزيارة ستتناول سبل زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، والاستثمارات المتبادلة، بالإضافة إلى مشاريع الشركات التركية في قطر، مبيناً أن حجم هذه المشاريع بلغ في الوقت الراهن 15 مليار دولار، معرباً عن أمله في استمرار التعاون بمجال الطاقة بين تركيا وقطر، بشكل متزايد.