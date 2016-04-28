تعرف على "هيرثا أيرتون" التي يحتفل "غوغل" بذكرى ميلادها

يحتفل محرك البحث العالمي "غوغل"، اليوم الخميس، بالذكرى الـ162 لميلاد عالمة الرياضيات هيرثا ماركس أيرتون Hertha Marks Ayrton المهندسة والمخترعة الإنجليزية التي ساهمت في تحسين إضاءة القوس الكهربي، ومهدت الطريق لعلم فيزياء البلازما، حتى حصلت على 26 براءة اختراع، إلى جانب نضالها في حركة المطالبة بحقوق النساء.

اسمها بالكامل فيبي سارة هيرثا ماركس أيرتون ولدت في مثل هذا اليوم 28 أبريل/نيسان عام 1854، جنت أيرتون المال من التدريس والعمل بالتطريز، واستخدمت مهاراتها الرياضية عمليًا، حيث درَّست في مدرسة نتونج هل وإيلنج، وكانت نشطة في إيجاد وحل مسائل رياضية، الكثير منها نشر في "مسائل رياضية وحلولها" في تايمز التعليمية.

وفي عام 1884، سجلت أيرتون أول براءة اختراع لمقسم خطوط، وهي أداة رسم هندسي لتقسيم الخطوط إلى أي عدد من الأجزاء المتساوية ولتصغير وتكبير الأشكال، واستخدمه الفنانون والمهندسون والمساحون والمعماريون.

في 1884 بدأت أيرتون حضور فصول مسائية عن الكهرباء في كلية فيشبري التقنية، كان مقدم هذه الفصول البروفسور ويليام إدروارد أيرتون، وهو رائد في الهندسة الكهربائية وتعليم الفيزياء وزميل الجمعية الملكية، وفي 6 مايو/أيار 1885، تزوجت معلمها السابق، ومنذ ذلك الحين، أخذت تساعده في تجاربه في الفيزياء والكهرباء.

وبدأت تحقيقها الخاص في خواص القوس الكهربي، ففي نهايات القرن التاسع عشر، كانت الإضاءة المعتمدة على القوس الكهربي واسعة الاستخدام في الإضاءة العامة.

وفي عام 1899، كانت "هيرثا" أول امرأة تقرأ بحثها الخاص أمام أعضاء مؤسسة المهندسين الكهربائيين، وبعد ذلك بوقت قصير، انتخبت لتكون أول أعضاء المؤسسة من الإناث، وظلت العضوة الوحيدة فيها حتى 1958.

سجلت أيرتون 26 براءة اختراع، 5 منها في المقسمات الرياضية، و13 حول مصابيح القوس الكهربي والأقطاب الكهربية، والبقية حول دفع الهواء، ومثلت براءات الاختراع ادعاءً قانونيًا واضحًا للملكية الفكرية، وهو ما كان مهمًا على نحو خاص بالنسبة لامرأة متزوجة من عالِم أكثر شهرة.

عالمة الرياضيات، هيرثا ماركس أيرتون

وكانت أيرتون أول امرأة تنال جائزة من المؤسسة، ميدالية هيوز، التي منحتها المؤسسة لها في 1906 تكريمًا لبحثها في حركة التموجات في الرمال والماء وعملها في مجال القوس الكهربي.

وفي أواخر القرن التاسع عشر، نال عمل هيرثا المتعلق بالهندسة الكهربائية المزيد من الاعتراف، محليًا ودوليًا، في المؤتمر الدولي للنساء الذي عقد في لندن في 1899، ترأست هيرثا قسم علم الفيزياء.

وتحدثت هيرثا أيضًا في المؤتمر الدولي للكهرباء الذي عقد في باريس عام 1900، ونجاحها هناك دفع الجمعية البريطانية لتقدم العلوم إلى السماح للنساء بالخدمة في اللجان العامة والفرعية.

في 1902، نشرت أيرتون القوس الكهربائي، وهو ملخص لبحثها وعملها على القوس الكهربائي، مع أصول من مقالاتها المبكرة التي نشرت في مجلة الكهربائي بين 1895 و1896. وبهذا المنشور، بدأت مساهمات هيرثا في مجال الهندسة الكهربائية تتعزز.

ساعدت هيرثا أيرتون في تأسيس الاتحاد الدولي لنساء الجامعات في 1919، والاتحاد الوطني للعمال العلميين في 1920، وتوفيت جراء تسمم في الدم عام 1923 في ساسكس ببريطانيا.