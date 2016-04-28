تركي يقتل صديقه لإصراره على دفع فاتورته في المطعم

أطلق ألاكوش النار على صديقه إيرديمير واثنين آخرين ـ ديلي صباح

أقدم مواطن تركي على قتل صديقه، يوم الإثنين الماضي، بعد أن أصر الأخير على دفع فاتورة الحساب بعد أن تناولا الحساء في مطعم في إحد أحياء منطقة بكر كوي في إسطنبول.

وقالت صحيفة ديلي صباح التركية، إن إدريس ألاكوش وزميله حسن أرديمير، تجادلا في المطعم حول من سيدفع الفاتورة ؛ ومع إصرار أرديمير على دفعها، غادر الرجلان المطعم، ثم توجه ألاكوش إلى منزله لجلب سلاحه، وإطلاق النار على زميله إيرديمير واثنين آخرين كانا برفقته.

وأضافت الصحيفة أن إيرديمير أصيب بجروح بليغة، ولم تسعفه الجهود الطبية نتيجة النزف الشديد الذي تعرض له، ففقد حياته في المستشفى.

ونقلت الصحيفة عن مصادر طبية أن الجريحين الأخرين في وضع مستقر.

كما تمكنت قوات الشرطة التركية من إلقاء القبض على الجاني، بعد هروبه من ساحة الجريمة.