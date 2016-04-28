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الرئيس التنفيذي لفولكسفاغن: سنعزز التعاون مع قطر

28/4/2016

الرئيس التنفيذي لفولكسفاجن: سنعزز التعاون مع قطر

قال الرئيس التنفيذي لشركة فولكسفاغن الألمانية ماتياس مولر إن الشركة ستعزز تعاونها مع قطر ثالث أكبر مساهميها في الوقت الذي تسعى فيه أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا لتجاوز فضيحة انبعاثات العادم وتصحيح أوضاع أنشطتها.

 وقال مولر لتلفزيون رويترز بعد المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان نتائج الشركة اليوم الخميس "في المستقبل سيكون هناك تعاون أوثق في مختلف المجالات."

ويمتلك جهاز قطر للاستثمار حصة قدرها 17 بالمئة في فولكسفاغن ومقعدين في مجلسها الإشرافي.

وقال مولر "أرحب بشدة بدور قطر" مضيفا أن الإدارة العليا لشركة فولكسفاغن تجري مباحثات "بناءة للغاية" مع جهاز قطر للاستثمار.

ومنذ حدوث فضيحة انبعاثات العادم في سبتمبر أيلول الماضي تتداول وسائل الإعلام الألمانية تقارير تقول إن جهاز قطر للاستثمار حث الإدارة العليا لشركة فولكسفاغن على تقليص دور القيادات العمالية التي قاومت جهود الإدارة الرامية إلى زيادة الوفورات في التكاليف.

وردا على سؤال حول ما إذا كان على دراية بخطط لتوسيع عضوية اللجنة التوجيهية التابعة للمجلس الإشرافي والبالغ عدد أعضائها ستة أفراد لمنح جهاز قطر للاستثمار مقعدا قال مولر "ليس لدي علم بهذا الأمر."

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية في وقت سابق هذا الشهر أن قطر ترغب في الحصول على مقعد في اللجنة التوجيهية.

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