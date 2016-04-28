الدوحة وأنقرة توقعان اتفاقية تمركز قوات تركية في قطر

اتفاقية تمركز القوات هي أول اتفاقية عسكرية بين البلدين ـ الأناضول

وقعت قطر وتركيا، في الدوحة اليوم الخميس، أول اتفاقية عسكرية بين البلدين، خلال زيارة رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو لقطر.

وجرى توقيع الاتفاقية، الخاصة بتمركز قوات تركية في قطر، بحضور رئيسي الوزراء التركي، داود أوغلو، والقطري عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.

ووقع الاتفاقية عن الجانب التركي، وزير الدفاع، عصمت يلماز، وعن الجانب القطري وزير الدولة لشؤون الدفاع، خالد بن محمد العطية.

وفي إطار زيارته للدوحة، اجتمع داود أوغلو مع أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في الديوان الأميري، على مدى ساعتين.

وكان داود أوغلو قد عقد، في وقت سابق اليوم، مع نظيره القطري عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، اجتماعًا مغلقٌا في الديوان الأميري، استمر ثلاثة أرباع الساعة، تلاه اجتماع بين الجانبين على مستوى الوفود.

على جانب آخر قدم وزير الاقتصاد والتجارة القطري أحمد بن جاسم آل ثاني، مقترحاً لإبرام اتفاقية تجارة حرة بين الدول العربية وتركيا في إطار جامعة الدول العربية، وفق المبادئ المتفق عليها في منظمة التجارة العالمية.

وتشهد العلاقات التركية القطرية "تجانسًا وتناغمًا" في رؤية القضايا الإقليمية، وهناك توافق في الرؤى حيال العديد من الأزمات والقضايا، التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن، مثل ثورات "الربيع العربي"، والأزمات في سوريا، وليبيا، واليمن، والوضع بالعراق.

وتعود العلاقات الدبلوماسية بين قطر وتركيا إلى القرن الماضي، حيث اعترف البلدان ببعضهما البعض سنة 1972 بصفة رسمية، وتم افتتاح سفارتي البلدين عام 1979.