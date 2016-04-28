البث الحي
منوعات

الدوحة وأنقرة توقعان اتفاقية تمركز قوات تركية في قطر

28/4/2016

اتفاقية تمركز القوات هي أول اتفاقية عسكرية بين البلدين ـ الأناضول

وقعت قطر وتركيا، في الدوحة اليوم الخميس، أول اتفاقية عسكرية بين البلدين، خلال زيارة رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو لقطر.

وجرى توقيع الاتفاقية، الخاصة بتمركز قوات تركية في قطر، بحضور رئيسي الوزراء التركي، داود أوغلو، والقطري عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.

ووقع الاتفاقية عن الجانب التركي، وزير الدفاع، عصمت يلماز، وعن الجانب القطري وزير الدولة لشؤون الدفاع، خالد بن محمد العطية.

وفي إطار زيارته للدوحة، اجتمع داود أوغلو مع أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في الديوان الأميري، على مدى ساعتين.

وكان داود أوغلو قد عقد، في وقت سابق اليوم، مع نظيره القطري عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، اجتماعًا مغلقٌا في الديوان الأميري، استمر ثلاثة أرباع الساعة، تلاه اجتماع بين الجانبين على مستوى الوفود.

على جانب آخر قدم وزير الاقتصاد والتجارة القطري أحمد بن جاسم آل ثاني، مقترحاً لإبرام اتفاقية تجارة حرة بين الدول العربية وتركيا في إطار جامعة الدول العربية، وفق المبادئ المتفق عليها في منظمة التجارة العالمية.

وتشهد العلاقات التركية القطرية "تجانسًا وتناغمًا" في رؤية القضايا الإقليمية، وهناك توافق في الرؤى حيال العديد من الأزمات والقضايا، التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن، مثل ثورات "الربيع العربي"، والأزمات في سوريا، وليبيا، واليمن، والوضع بالعراق.

وتعود العلاقات الدبلوماسية بين قطر وتركيا إلى القرن الماضي، حيث اعترف البلدان ببعضهما البعض سنة 1972 بصفة رسمية، وتم افتتاح سفارتي البلدين عام 1979.

المزيد من منوعات

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)

شاهد: طائرة تهبط اضطراريًا في الشارع بين السيارات

طائرة تهبط اضطراريا في الشارع وتصطدم بمركبة (مواقع التواصل)

شاهد: حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز بالحرب".. ما هو؟

حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز" بالحرب (رويترز)
الأكثر قراءة

شاهد: هيكل معدني غامض جديد يظهر ويختفي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

(الجزيرة)

الكويت تعلن إجراء مباحثات مثمرة لحل الأزمة الخليجية (فيديو)

وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح (الجزيرة)

وليد الجاسم.. أول فنان إماراتي يصل إسرائيل بعد التطبيع (فيديو)

المطرب الإماراتي وليد الجاسم وصل إلى إسرائيل (مواقع التواصل الاجتماعي)

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)