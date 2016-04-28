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الترويج للسجائر الإلكترونية لمساعدة المدخنين على الإقلاع

28/4/2016

أطباء بريطانيون يدعون للترويج للسجائر الإلكترونية (غيتي)

ذكرت الكلية الملكية البريطانية للأطباء اليوم الخميس أن من المرجح أن تجلب السجائر الإلكترونية منافع على الصحة العامة وينبغي الترويج لاستخدامها على نطاق واسع بين المدخنين لمساعدتهم على الإقلاع عن التدخين.

وفي تقرير من المرجح أن يؤجج الجدل بشأن السجائر الإلكترونية شددت الكلية على أن التدخين يسبب الإدمان والوفاة، وخلصت إلى أن السجائر الإلكترونية "أكثر أمنا من التدخين".

وقالت الكلية إن السجائر الإلكترونية ليست مدخلا للتدخين ولا يتحول استخدامها إلى عادة وهما مسألتان كثيرا ما يستشهد بهما المنتقدون الذين يخشون من أن هذه الأجهزة قد تجتذب الأطفال والشبان إلى عادات التدخين.

وذكر تقرير الكلية الذي جاء في 200 صفحة "لم تجتذب أي من هذه المنتجات حتى الآن عددا كبيرا من البالغين غير المدخنين كما لم يظهر أي دليل على أن (السجائر الإلكترونية) تمثل مدخلا للتدخين للشبان".

ونما سوق السجائر الإلكترونية التي تحول النيكوتين السائل إلى بخار بسرعة وقدر قيمته بنحو سبعة مليارات دولار في 2015.

ويتسبب التدخين في وفاة نصف كل المدخنين بالإضافة إلى 600 ألف شخص آخر من غير المدخنين عن طريق التدخين السلبي الأمر الذي يجعل التدخين أكبر سبب للوفاة قتل يمكن الوقاية منه. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن التوقعات تشير إلى أن يقتل التدخين مليار شخص بنهاية القرن.

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