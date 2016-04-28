الاحتلال يعتقل قيادات لحماس ويدعم اقتحام للمستوطنين بالضفة

حسين أبو كويك قتل الإسرائيليون زوجته و3 من أطفالهما (الجزيرة نت)

اعتقل الجيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، عدداً من قيادات وناشطي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في مدينة رام الله بالضفة الغربية، من بينهم القيادي سائد أبو بهاء، وحسين أبو كويك، وأحمد مفارجة، وعمرو أبو غوش.

وبحسب قيادي بالحركة، فإن الاعتقالات جاءت على خلفية نجاح الكتلة الإسلامية، الذراع الطلابي للحركة، في انتخابات جامعة بير زيت، ليلة أمس والتي شاركت فيها كافة الفصائل الفلسطينية، ومنها حركة فتح، برغم كل الملاحقات.

من جانبه، قال مراد أبو بهاء شقيق أحد المعتقلين إن الجيش الإسرائيلي قام بمداهمة المنزل واعتقل شقيقه "سائد" ثم توجهت قوة أخرى واعتقلت القيادي في حماس حسين أبو كويك.

ويعد أبو كويك من أبرز القيادات التي تم اعتقالها، بعد أن كان معتقلاً سابقًا لأكثر من 15 عامًا. وحاولت قوات الاحتلال اغتياله في انتفاضة الأقصى عام 2002 حيث قتل في عملية الاغتيال زوجته وثلاثة من أبنائه.

وتشهد الضفة الغربية اعتقالات شبه يومية من قبل الجيش الإسرائيلي، ويوجد في السجون الإسرائيلية نحو 6500 معتقل، بحسب إحصاءات فلسطينية رسمية وشعبية.

من جهة أخرى، داهمت قوات الاحتلال، اليوم، عدة منازل في حارة أبو إسنينة في مدينة الخليل، واقتحمت مدينة نابلس وتوجهت نحو منطقة قبر يوسف في المدينة تمهيداً لدخول المستوطنين للمنطقة.

وبحسب وكالات إعلام فلسطينية، أصيب فتى (17 عاماً) بالرصاص الحي، عقب اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب قبر يوسف شرق نابلس خلال اقتحام المستوطنين للمنطقة.

كما اقتحم نحو 70 مستوطناً تحت حماية قوات الاحتلال، مجمع برك سليمان السياحي جنوب بيت لحم، وتمركزوا على البركة الثانية، وأدوا طقوسا تلمودية.