اشتباكات عنيفة بين الجيش المصري وتنظيم الدولة بسيناء- أرشيف

قالت مصادر للجزيرة مباشر إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات الجيش المصري ومسلحين تابعين لتنظيم الدولة في جنوب الشيخ زويد بسيناء.

وأضافت المصادر أن مسلحي تنظيم الدولة هاجموا شاحنات تحمل مؤن عسكرية قادمة لمعسكرات الجيش، ما دفع عناصر التأمين من القوات المسلحة إلى إطلاق النيران بكثافة.

وأشارت مصادر الجزيرة مباشر إلى وقوع قتلى وجرحى من الجانبين، لم يعرف عددهم بعد.

وشوهدت الطائرات الحربية وهي تحلق في سماء مدينة الشيخ زويد.

ويفرض الجيش المصري تعتيما إعلاميا كاملا على الأحداث في سيناء، ويمنع الصحفيين من تغطية الأحداث على الأرض هناك.