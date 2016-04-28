إيغلاند: حلب تشهد تدهوراً "كارثياً" اليومين الماضيين

قال يان إيغلاند، رئيس مجموعة العمل الدولية من أجل سوريا، إن مدينة حلب السورية تشهد تدهورا "كارثيا" خلال اليومين الماضيين، بالإضافة إلى أجزاء من حمص، لافتا إلى أن نحو مليون سوري في مناطق محاصرة يحتاجون لإغاثة عاجلة، وأن مجموعة العمل الدولية ما زالت بعيدة عن أكثر من 50% من المحتاجين للعمل الإغاثي"، مما وصفه بـ"الكارثة".

ووعد إيغلاند، خلال مؤتمر صحفي بجنيف (الخميس)، بالتصرف السريع تجاه ما يحدث في حلب والضغط على جميع المسؤولين عن عمليات القتل في سوريا، لافتاً إلى أن الحكومة السورية وحزب الله والجماعات المسلحة يجب أن يُسألوا عن استمرار الأعمال القتالية.

وأوضح أن مجموعة العمل الدولية تواجه أزمة في مسألة توصيل المساعدات الطبية، وأن موظفي الإغاثة هم الأكثر عرضة للخطر، لافتاً إلى مقتل 5 من عمال الإغاثة، وقصف المستشفيات الذي يهدد عمل بعثات الإغاثة.

وأشار رئيس مجموعة العمل الدولية من أجل سوريا، إلى أن مجموعة العمل الدولية تنتظر التراخيص الحكومية من أجل الوصول إلى 35 منطقة لتقديم الإغاثة لهم، لافتاً إلى أن المجموعة تعمل على الوصول إلى حرستا وداريا والزبداني ومناطق أخرى لم تصل بعد إلى اتفاق بشأنها مع الحكومة، وتابع: "نخشى من عدم تنفيذ خططنا الإغاثية التي تعهدنا بها في مايو المقبل".