ناشونال إنترست: الهدنة في سوريا تحتضر إن لم تكن قد ماتت

ناشونال انترست: إدارة أوباما لا تملك خطة بديلة ـ أرشيف

قالت مجلة ناشونال انترست إن الهدنة في سوريا تحتضر إن لم تكن قد ماتت بالفعل، مشيرة إلى أن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما لا تملك خطة بديلة أو حلا مبدعا سوى استجداء الأطراف المتصارعة للعودة إلى الهدنة والالتزام بالمفاوضات، وبعث النقاش مرة أخرى عن إرسال الأسلحة.

وتوقعت المجلة، في حال حدوث هذا السيناريو الذي وصفته بالوارد جدا، أن تكون سوريا في وضع أسوأ مع ارتفاع أعداد القتلى وشنّ نظام الأسد هجومه الأخير على حلب.

وختمت قائلة: في هذه الحالة ستكون مبادرة ستافان ديميستورا للسلام قد تلاشت فعليا، لكن العزاء الوحيد لهذا الأخير أن ذلك ليس خطأه.