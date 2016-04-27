منظمة حقوقية: إسرائيل تعتقل 440 طفلا فلسطينيا في سجونها

من بين المعتقلين 116 طفلا تتراوح أعمارهم بين 12-15 عاما ـ أرشيف

قال بشار جمال، مسؤول المناصرة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال (دولية غير حكومية)، اليوم الأربعاء، إن عدد الأطفال المعتقلين في السجون الإسرائيلية، بلغ نحو 440 طفلا فلسطينيا.

وأضاف جمال أن "الإحصائية الأخيرة التي وصلت من مصلحة السجون الإسرائيلية، لعدد الأطفال الفلسطينيين المعتقلين في سجون إسرائيل أنه بلغ نحو 440 طفلا، منهم من تمت محاكمتهم أو لا يزالون قيد التحقيق، أو موقوفون ينتظرون انتهاء إجراءات المحاكمة".

وذكر بشار أن من بين المعتقلين 116 طفلاً تتراوح أعمارهم ما بين (12-15 عاماً)، إضافة لوجود 12 طفلة فلسطينية، وعشرة أطفال يقبعون تحت الاعتقال الإداري، بدون توجيه تهم إليهم أو محاكمتهم. ويتوزع الأطفال المعتقلون، بحسب المسئول في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، على سجون "عوفر"، قرب رام الله (وسط الضفة الغربية)، و"مجدو"، (شماليها)، و"هشارون" في إسرائيل.

وقال، إن "الأطفال المعتقلين في سجون إسرائيل يتعرضون لانتهاكات جسدية ونفسية، تبدأ من لحظة الاعتقال، حيث يتعرض الطفل للعنف الجسدي، بضربه أو دفعه، والاعتداء عليه بأعقاب البنادق، إضافة لتعمد اعتقالهم خلال ساعات الليل بعد اقتحام منازلهم".

وأشار إلى أن مصلحة السجون الإسرائيلية أخضعت 66 طفلا فلسطينيا للحبس الانفرادي، خلال السنوات الثلاثة الماضية.

والحبس الانفرادي، هو وضع المعتقل داخل زنزانة تفتقر للتهوية أو للأسرة، ويمنع من الخروج منها إلا لغرفة التحقيق، وقد وصلت أطول مدة لعزل طفل انفرادياً لـ45 يوماً متواصلاً لطفل كان يبلغ (17 عاماً)، وفق المسؤول بالحركة العالمية للدفاع عن الأطفال.

وبحسب القانون العسكري الإسرائيلي، الذي يُعرف الطفل من سن (12-18 عاماً)، فإن أقسى عقوبة يمكن أن توجه لطفل ما بين (12-14 عاماً)، السجن الفعلي لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، والطفل ما بين (15-16 عاما) لمدة سنتين، ومن (17 عاماً)، فما فوق يعامل كالأسير البالغ.

و"الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال"، منظمة حقوقية مقرها جنيف، تتمتع بصفة استشارية في عدة منظمات أممية، منها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، و"يونيسيف"، و"يونسكو"، و"العمل الدولية"، إضافة إلى المجلس الأوروبي، وتسعى للدفاع عن الأطفال وحماية حقوقهم، استناداً للاتفاقيات والقوانين الدولية.