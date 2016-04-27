معهد كارنيغي: التجربة التونسية في خطر

الدراسة دعت المجتمع الدولي لتقديم المساعدة لتونس ـ أرشيف

حذرت دراسة لمؤسسة "كارنيغي الأمريكية للسلام الدولي" من أن التجربة الديموقراطية التي تمر بها تونس خلال الفترة الراهنة، في خطر، جراء الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تواجهها البلاد.

ودعت الدراسة المجتمع الدولي إلى تقديم مساعدات اقتصادية عاجلة إلى تونس لإنقاذ تجربتها الديموقراطية من الفشل.

الدراسة جاءت بعنوان "بين الوعد والوعيد: إطار جديد للشراكة مع تونس"، وتم الكشف عن تفاصيلها خلال ندوة أُقيمت في العاصمة التونسية، اليوم الأربعاء، وحضرها رئيس الحكومة الحبيب الصيد، ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي إبراهيم ياسين، ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

ومعلقاً على نتائج الدراسة، قال الدبلوماسي والسياسي الأردني مروان المعشِّر، المشرف على أبحاث مؤسسة كارنيغي في واشنطن وبيروت حول شؤون الشرق الأوسط: "تعتريني الدهشة من عدم تركيز الأطراف الدولية الرئيسية على تونس رغم أن لهذه الأطراف مصلحة قوية وواضحة في إنجاح التجربة التونسية مقارنة مع اهتمامها بتطورات ليبيا وسوريا وسواهما".

وأضاف المعشر خلال الندوة: "يجب مكافحة الحروب، لكن ينبغي في الوقت نفسه أن يكون هناك تركيز أكثر وضوحا على تعزيز الفرصة الإيجابية الوحيدة في المنطقة العربية (يقصد تونس)".

وانطلقت شرارة "ثورات الربيع العربي" من تونس عام 2011؛ حيث تبعها لاحقاً ثورات في مصر (أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك) واليمن (أطاحت بالرئيس السابق علي عبدالله صالح) وفي ليبيا (حيث لقى معمر القذافي مصرعه على أيدى الثوار).

وبينما تواجه ليبيا ومصر واليمن، منذ تلك الثورات، تردياً في الوضعين الأمني والسياسي، ونكوصاً عن المسار الديموقراطي، ومساعي من فلول أنظمتها السابقة إلى تصدر المشهد من جديد، تبدو تونس أكثر التزاماً بالمسار الديموقراطي، لكنها تواجه وضعا اقتصاديا صعبا، حسب مراقبين.