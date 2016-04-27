مجلس الأمن: الجولان أرض سورية

مجلس الأمن الدولي (الجزيرة-أرشيف)

انتقدت إسرائيل الليلة الماضية بيان مجلس الأمن الدولي الذي اعتبر هضبة الجولان أرضاً سورية محتلة، وأكد بطلان ضم إسرائيل لها.

وقال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، إن عقد الجلسة هو تجاهل مطلق للواقع في الشرق الأوسط، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.

وكان المجلس قد أوضح في ختام جلسة مغلقة عقدها، مساء الثلاثاء، بناء على طلب فنزويلا ومصر أن جميع القرارات السابقة تلغي ضم الجولان إلى إسرائيل.

ورفض مجلس الأمن الدولي بالإجماع تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الجولان السوري المحتل سيظل بيد إسرائيل "للأبد"، وأكد بطلان ضمه إليها.

وقال مندوب الصين لدى المنظمة الدولية إن الدول الأعضاء الـ15 أعربت عن قلقها العميق من التصريحات الإسرائيلية الأخيرة بشأن الهضبة مشددة على أن وضعها القانوني لم يتغير.

وجاء في البيان الذي تلاه المندوب الصيني أمام الصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، أن الجولان أرض سورية محتلة، لافتاً إلى أن قرار تطبيق القوانين الإسرائيلية عليه باطل ولاغ ولا أثر له وفقا للقانون الدولي.

وكانت الحكومة الإسرائيلية عقدت لأول مرة يوم 17 من هذا الشهر اجتماعاً رسميا لها في الجولان السوري منذ احتلاله عام 1967، وقال نتنياهو خلال الاجتماع إن إسرائيل لن تنسحب أبداً من المرتفعات السورية المحتلة.

ورفضت الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي جملة وتفصيلاً، مع الدعوة لاجتماعين طارئين للتعبير عن رفضها تلك التصريحات، كما انتقدها الاتحاد الأوربي، ونددت بها سوريا.