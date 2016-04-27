مثول المشتبه به في هجمات باريس أمام قضاة فرنسيين

قال الادعاء الفرنسي إن صلاح عبد السلام المشتبه في قيامه بدور رئيسي في هجمات باريس سيمثل أمام قضاة فرنسيين اليوم الأربعاء مع احتمال فتح تحقيق رسمي.

ووفقا لبيان الادعاء فإن المدعي العام سيطلب احتجازه.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن رحلت بلجيكا عبد السلام في وقت سابق اليوم. وقال المدعي العام إن المشتبه به وصل إلى فرنسا الساعة 0705 بتوقيت غرينتش.

وكان عبد السلام (26 عاما) أبرز المطلوبين الهاربين في أوربا إلى أن أُلقي القبض عليه في بروكسل في 18 مارس/آذار بعد ملاحقة دامت أربعة أشهر.

وقال محققون إن عبد السلام أبلغهم أنه كان يتولى مسؤولية الإمدادات لهجمات 13 نوفمبر/تشرين الثاني التي أسفرت عن سقوط 130 قتيلا وخطط لتفجير نفسه فيملعب رياضي في باريس ولكنه تراجع في آخر لحظة.