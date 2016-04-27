متطوعون يبحثون عن لاجئين مفقودين على مواقع التواصل

أنشأ متطوعون صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لمساعدة أسر مهاجرين في العثور على ذويهم المفقودين خلال رحلة توجههم إلى دول الاتحاد الأوروبي أملاً في حياة أفضل بعد أن هربوا من بلدانهم بسبب الصراعات والحروب.

وهناك 279 شخصاً غرقوا العام الماضي في بحر إيجة خلال رحلتهم إلى أوروبا، كما توفي 173 شخصاً العام الجاري غرقًا في البحر أو بسبب انخفاض شديد في درجة حرارة الجسم بحسب إحصاءات رسمية

وكان المهاجرون يعبرون سيراً على الأقدام عقب عبورهم إلى اليونان في طريقهم إلى ألمانيا حيث تنقطع الاتصالات بين أفراد أسر كثيرة خلال الرحلة التي تستمر أسابيع عدة .

ويحاول المتطوعون على مواقع التواصل الاجتماعي لم شمل الأسر التي تقطعت أوصالها، خلال رحلة الهجرة، من خلال إنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث يتم نشر صور المفقودين في تلك المواقع ليقوم كل من لديه معلومات عنهم بالتواصل معهم.

وأوضح أحد المتطوعين ويدعى "فيدل قايا" أنهم أنشأوا صفحة على شبكة التواصل الاجتماعي، وموقعاً آخر تحت اسم "منتدى اللاجئين المفقودين"، بهدف العثور على المفقودين بطريقة أسهل من غيرها عبر البحث في شبكة الإنترنت.

وأشار قايا أنهم "أنشأوا الموقع قبل نحو 3 أشهر، بهدف مساعدة أسر المهاجرين، ويمكن للمتصفح أن يملأ استمارة على الموقع ويضع فيها صورة المفقود ومعلومات عنه، إلى جانب أرقام هواتف أقربائه"، مؤكداً أن الموقع "يمنح فرصة البحث عن المفقودين بـ12 لغة".

وشهد تدفق المهاجرين غير الشرعيين على الجزر اليونانية تراجعا كبيرا، بعد دخول اتفاق إعادة قبول المهاجرين بين تركيا والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، حيث انخفض معدل المهاجرين اليومي من 5 آلاف إلى أقل من 100 شخص.

وشهد بحر إيجه آخر مآسي المهاجرين في 9 أبريل/ نيسان الماضي، حيث لقيت 4 سيدات وطفل مصرعهم، لدى غرق قارب كان يقلهم بالقرب من سواحل جزيرة خيوس اليونانية.

وتوصلت تركيا والاتحاد الأوروبي في 18 مارس/ آذار الماضي، في العاصمة البلجيكية بروكسل إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، حيث تقوم تركيا بموجب الاتفاق الذي بدأ تطبيقه في 4 نيسان/أبريل الحالي، باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.