قطر تحرر سعر المحروقات ضمن إجراءات خليجية متوقعة

شركة قطر للبترول ( موقع الشركة )

فـرض انخفاض أسـعـار النفط عالميا لـنـحـو 70% مــنــذ الــعــام 2014 عـلـى الـدول اتخاذ مجموعة من الإجـراءات المتعلقة بتخفيض الـنـفـقـات وإعــادة هيكلة المـصـروفـات وتـنـويـع مـصـادر الـدخـل، ومــن ضمنها إعادة النظر في دعـم أسعار المحروقات.

في هذا الإطار أعلنت قطر الثلاثاء عن إعادة هيكلة أسعار الوقود في السوق المحلية، وربطها بأسعار السوق العالمية للمشتقات النفطية اعتبارا من أول مايو/أيار المقبل، معتبرة أن القرار "جاء منسجمًا مع الممارسات المتبعة في الكثير من دول العالم". وتم تـشـكـيـل لجنة لدراسة أسعار الوقود في السوق المحلية شهريًا، وتـقـديـم الـتـوصـيـات بـالأسـعـار بناء على معادلة سعرية، تأخذ بعين الاعـتـبـار التغيرات الـتـي تـطـرأ على أســعــار المشـتـقـات الـنـفـطـيـة فــي الـسـوق العالمية، والتكاليف التشغيلية المتعلقة بإنتاج وتوزيع الوقود في السوق المحلية، وكذلك أسعار الوقود في دول المنطقة.

ورأت لجنة شكلتها وزارة الطاقة القطرية أن إعـادة هيكلة أسعار الوقود وتعديلها بشكل شـهـري، لـن يـعـنـي ارتـفـاعـهـا بـالـضـرورة، وإنـــمـــا يــعــنــي أنــهــا ســتــكــون مـرتـبـطـةً بـالأسـعـار الـحـقـيـقـيـة لـهـذه الـسـلـع، نــزولا وصـعـودًا بـحـسـب الأسـعـار الـعـالميـة لها، ومن المقرر أن يتم نشر الأسعار قبل نهاية كل شهر ميلادي.

أول عجز منذ 15 عاما

في ديسمبر/ كانون أول الماضي أعلنت وزارة المالية القطرية عن موازنة بلادها للعام الحالي، بتقديرات إجمالي إيرادات، تبلغ 156 مليار ريال قطري (42.75 مليار دولار أمريكي) مقابل 226 مليار ريال في الموازنة العامة للسنة المالية 2015، ونفقات بقيمة 202.5 مليار ريال في 2016، مقابل 218.4 مليار ريال، ليصل العجز المتوقع إلى46.5 مليار ريال (12.8 مليار دولار) في العام 2016 وهو أول عجز تسجله البلاد في 15 عاما.

وأرجع وزير المالية القطري علي شريف العمادي انخفاض تقديرات الإيرادات إلى اعتماد متوسط سعر نفط في موازنة 2016 عند مستوى متحفظ يبلغ 48 دولاراً للبرميل، مقابل 65 دولاراً للبرميل في العام 2015.

واعتبر صندوق النقد الدولي قطر من أكثر دول العالم دعما لقطاع الطاقة، حـيـث بـلـغـت قـيـمـة ذلــك الــدعــم نـحـو 14.47مليار دولار خـال الـعـام 2015 ما يعادل نحو 6 آلاف دولار للفرد، ويقدر حجم استهلاك السوق المحلية مـن المـنـتـجـات الـبـتـرولـيـة بـنـحـو 115 ألـــف بـرمـيـل يــومــيــا، فــي حيــن يـصـل حجم زيادة الاستهلاك السنوي لنحو10%.

تخفيف الضغط على الموازنة

المؤيدون للقرار دعوا إلى ضرورة وضع الخطط التي تضمن عـدم اسـتـغـلال تحرير أسعار الـوقـود بـزيـادة أسـعـار بـعـض السلع والخدمات، وأكــــدوا أنه يهدف لحماية الـثـروة النفطية وتحقيق الاســتــغــلال الأمــثــل لــهــا، وتعديل النمط الاستهلاكي من خلال تشجيع اسـتـخـدام وسـائـل النقل الـعـام وحفز اســتــخــدام الــوقــود الـبـديـل ووســائــل الطاقة التي تحافظ على البيئة.

كذلك تحقيق بيئة أعمال منفتحة وفاعلة ومندمجة مع الاقتصاد العالمي ويسمح بتبني سياسات مالية منضبطة قـادرة على الاستجابة للدورات الاقتصادية، والمساهمة في تخفيف الضغوط عن الموازنة العامة لــلــدولــة، بزيادة دخل الحكومة بمقدار حجم الدعم، الأمر الذي يتيح إعـادة صياغة أولـــويـــات المـــصـــروفـــات الـحـكـومـيـة لـبـرامـج ومــشــاريــع تـعـود عـلـى كـافـة المواطنين بالفائدة.

ارتفاع معدلات التضخم

أما المعارضون –معظمهم من قطاع الأعمال بحسب ما ذكرت صحف قطرية محلية- فرأوا أن قــرار تحرير أسعار المحروقات يضر بالقطاع الخاص، إذ إن المـحــروقــات والـطـاقـة تشكلان المحرك الرئيسي للاقتصاد والقطاع الــخــاص مــن الــشــركــات والمـصــانــع، وأن عدم استقرار تسعيرة المحروقات سيكون لــه أثر فــي عـــدم اســتــقــرار الـتكاليف التشغيلية لـلـقـطـاع الـخـاص مما يشكل إرباكا واضحا في عملية تحديد التكلفة الحقيقية.

كما أن القرار –بحسب معارضيه- سيعمل على رفع نسب التضخم خـال الـعـام الـحـالـي، إذ إن المحروقات تدخل في كثير من جوانب الــحــيــاة مـمـا ســيــؤدي إلــى ارتــفــاع أســعــار الـسـلـع والــخــدمــات بـكـافـة القطاعات مؤكدين أن كافة الأسعار ستشهد ارتفاعات واضحة بالتزامن مع ارتفاع أسعار المحروقات.

إجراءات خليجية متوقعة

الــقــرار القطري قــد لا يـكـون الأول أو الأخــيــر فــي سلسلة الإجراءات التي ستتخذها دول المنـطـقـة لتنويع مصادر الدخل، فتظهر مـؤشـرات أولية أن بعض دول الخليج ستعمل على تحرير سـوق الـوقـود، أسـوة بباقي دول العالم، كذلك الاتـفـاق على تطبيق ضريبة القيمة المضافة المقـدرة بـ 5% فـي وقـت قـريـب.

كانت دول الخليج قد اتفقت في اجتماع وزراء المالية في العاصمة القطرية الدوحة في مايو الماضي، على مواصلة العمل باتجاه استحداث ضريبة للقيمة المضافة في أنحاء المنطقة كخطوة لتنويع قاعدة اقتصاداتها بعيدا عن إيرادات النفط والغاز، خلال 3 سنوات أو أقل بعد التوصل إلى اتفاق نهائي، تستثني الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية و 94 سلعة غذائية، في خطوة لتعزيز الإيرادات، بعد الانخفاض الحاصل في أسعار النفط، على أن تقوم كل دولة خليجية على حدة بإصدار قانونها الخاص.

يذكر أن سعر لتر البنزين بالدولار الأمريكي حاليا في دول الخليج كالتالي:0.21 في الكويت، و 0.24 في السعودية، و 0.35 في قطر، و 0.37 في الإمارات، و 0.41 في عمان، و 0.42 في البحرين.