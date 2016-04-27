فيديو: "جيبيرز" نادي سيارات الكثبان الرملية بدبي

مرآب أو مركز لإصلاح السيارات في دبي يُعرف باسم "جيبيرز" يأخذ سيارات الجيب العادية ويُعَدلها إلى سيارات متخصصة في السير على الكثبان الرملية ويمكنها المناورة فوق تلال وصخور صحراء دبي.

ويُعيد المركز -الذي أسسه رجل الأعمال الشغوف بالسيارات نزار مدني – بناء السيارات بأجزاء خاصة تسمح لأصحابها الذين يُطلق عليهم أيضا لقب جيبيرز السير بها في رحلات جريئة بصحراء في غاية الوعورة.

وقال مدني مؤسس مركز (جيبيرز لإصلاح ميكانيك المركبات) ومالكه "نحصل على السيارات بتصميمها المعتاد. نضبطها ونعدلها لتصبح قادرة على الاستخدام بشكل يومي لاسيما في الطرق الوعرة. الناس تحب الاستفادة من الفرص المتاحة في البلاد وكلها تختص بالصحراء. بالتالي نتيح لهم تلك الفرص لتصبح في متناول الأيدي."

وبمجرد تعديل سيارات الدفع الرباعي تأخذ العلامة التجارية "إصدار جيبيرز" ويصبح ملاكها أعضاء في نادي جيبيرز دبي.

وأسس مدني مركز إصلاح السيارات هذا منذ تسع سنوات.

وقال مدني وهو مهندس إن فريقه احتاج سنوات ليتمكن من إتقان تعديل أنظمة العادم وممتص الصدمات والتعليق لتصبح سيارات الجيب صديقة للصحراء.

لكن ربما يكون مصدر فخره الأكبر هو إسهامه في تأسيس مجتمع جيبيرز.

ويجتمع أعضاء نادي جيبيرز في العطلات الأسبوعية ويقومون برحلات على الكثبان الرملية ويخيمون ويستمتعون بقيادة سياراتهم في الصحراء.

ويقدر سعر السيارة المعدلة بما بين عشرة آلاف درهم إماراتي (2700 دولار) وقد يصل إلى 150 ألف درهم (نحو 41 ألف دولار).

ويقدم مدني أيضا دروسا في القيادة للسائقين الأقل خبرة بشأن التحكم في السيارات الجيب والمناورة بها على الكثبان الرملية.