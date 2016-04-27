فيديو: تشغيل محطات كهرباء البصرة العراقية بغاز إيراني

تشهد مدينة البصرة العراقية إقامة مشروع لمد خط أنابيب طوله عشرات كيلومترات من الحدود الإيرانية إلى محطات كهرباء ستعمل بالغاز في المدينة.

وقال مجيب الحساني عضو المجلس البلدي بالبصرة ورئيس لجنة الطاقة فيه إن أكثر من محطة كهرباء في المنطقة ستعمل بالغاز.

وأضاف الحساني "جرى التعاقد بين الجانب الإيراني والجانب العراقي على توريد 50 مليون متر مكعب من الغاز الخاص لتجهيز محطات الكهرباء. في العقد الأول يتم توريد 35 مليون متر مكعب بعد مدة محددة يجري الاتفاق عليها لغرض اكتمال خمسين مليونا. نسب الإنجاز وصلت إلى أكثر من 82 بالمائة في داخل أراضي محافظة البصرة. الخط طوله داخل أراضي محافظة البصرة حوالي 90 كيلومترا بعدها سيجهز محطات الرميلة ومحطة شط البصرة ومحطة النجيبية."

وتوجد في البصرة ثلاث محطات لتوليد الكهرباء تعمل بالغاز إضافة إلى المحطات القديمة التي تعمل بأنواع أخرى من الوقود.

ويقول مسؤولون إن محطة واحدة فقط في محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالغاز في البصرة تحصل على الغاز الذي تحتاجه لتعمل بكل طاقتها. أما المحطتان الأخريان فتعملان بأقل من طاقتهما الكلية باستخدام وقود بديل يعرف باسم زيت وقود ثقيل.

وأوضح محمد عبد الأمير الحلفي المدير العام لمديرية توزيع كهرباء الجنوب أن واردات الغاز ستسمح لمحطتي كهرباء البصرة الأخريين اللتين تعملان بالغاز بالعمل بكامل طاقتهما.

وتعاني البصرة والعراق عموما من تكرار انقطاع الكهرباء لاسيما في فصل الصيف عندما تتسبب مكيفات الهواء في زيادة الأحمال على المحطات.

وبدون الكهرباء يعاني العراقيون بشدة من قيظ الصيف لاسيما أثناء النهار عندما تصل درجات الحرارة أحيانا إلى ما فوق الخمسين درجة مئوية.

وعندما اشتد قيظ الصيف العام الماضي نظم العراقيون احتجاجات في الشوارع لمطالبة الحكومة بفعل المزيد للحد من انقطاع الكهرباء.

وتعرضت شبكة الكهرباء العراقية للإجهاد جراء حروب استمرت سنوات وضعف صيانتها والاستثمار فيها.

وحدث انهيار في إمدادات الكهرباء في فترة الفوضى التي أعقبت الغزو الذي قادته أمريكا للعراق في 2003 عندما نُهبت محطات توليد الكهرباء أو لم تتوفر لها الصيانة اللازمة.

وكانت إيران قد أرجأت إلى أجل غير مسمى في يونيو حزيران خططا لتصدير الغاز الطبيعي للعراق بسبب تدهور الوضع الأمني في البلاد.