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فريدوم هاوس: حرية الصحافة في أدنى مستوى منذ 12 عاما

27/4/2016

خريطة لفريدوم هاوس عن حرية الصحافة في العالم

 

قالت منظمة فريدوم هاوس الأمريكية إن حرية الصحافة في العالم وصلت لأدنى مستوياتها منذ اثني عشر عاما.

وذكرت المنظمة في تقريرها السنوي لحرية الصحافة تقديرات المؤسسة إلى أن 46% من سكان العالم يعيشون في دول تنعدم فيها حرية الصحافة.

وأشارت المنظمة أن 13% فقط من سكان العالم يحظون بصحافة حرة.

وقال التقرير إن من قائمة الدول التي شهدت انخفاضا كبيرا في حرية الصحافة خلال العام الماضي، تضم بنجلاديش وتركيا وبروندي وفرنسا وصربيا واليمن ومصر ومقدونيا وزيمبابوي.

ففي مصر، أشار التقرير إلى أن حرية الصحافة تشهد تراجعا حادا، داعية إلى متابعتها عن كثب بسبب القمع الذي يتعرض له إعلاميون.

وذكرت المنظمة في تقريرها السنوي لحرية الصحافة إلى أن السلطات المصرية فرضت خطوطاً حمراء على الأخبار المتعلقة بالجيش والأمن وجماعة الإخوان المسلمون.

وأضاف التقرير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلق مناخا جعل وسائل الإعلام تتبنى خطابا مواليا للرئيس.

وأشارت التقرير إلى أن مصر تحتل المرتبة الثانية في الدول الأكثر سجنا للصحفيين، حيث أحصى التقرير اعتقال 23 صحفيا لا يزالون خلف القضبان.

كما أشار التقرير إلى أن سوريا مازالت البلد الأخطر على الصحفيين في العالم حيث قتل أربعة عشر صحفيا في العام الماضي.

المصدر : الجزيرة مباشر
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