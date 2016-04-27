شاهد: موقع إلكتروني لتعقب عمليات التحرش ببيروت

صممت رائدات أعمال لبنانيات موقعا إلكترونيا لتعقب عمليات التحرش على أمل مكافحة الجرائم الجنسية في بيروت.

ويعد موقع (متعقب التحرش) منصة على الإنترنت تتيح للمستخدمات الإبلاغ عن المكان الفعلي لأي عملية تحرش جنسي تعرضن لها أو شاهدنها.

وبوسع المستخدمات أيضا وصف العملية وإضافة تفاصيل للتحرش مثل كونها عملية تحرش لفظي أو جسدي وتبقى كل الأمور المتعلقة بهوية المستخدمة مجهولة.

وطور الموقع كل من ناي الراعي وميرا المير وساندرا الحسن كوسيلة للإدلاء بمعلومات بشأن التحرش في العاصمة اللبنانية.

وأوضحت ناي الراعي أن هذه البيانات يمكن أن تساعد السلطات ذات الصلة في الحد من عمليات التحرش في مناطق بعينها بالمدينة.

وأعربت عن أسفها لتقبل الثقافة السائدة في المجتمع لعملية التحرش باعتبارها واقعا وكأنها أمر عادي.

ويمكن للزائرات أيضا مراجعة البلاغات السابقة بالنقر على الأماكن المحددة على الخريطة لقراءة تفاصيل الشكاوى أو البلاغات.

وقالت أمريكية في زيارة لبيروت تدعى سكايلر إنها ترحب بالمبادرة.

وأضافت "هناك كثير من التجارب التي تعرضت لها من أناس يقولون أشياء وأنا أسير في الشوارع. وأتصور أن وجود تطبيق يمكنك أن توضح عبره ما جرى وتعريف الناس بالحقيقة سيكون مفيدا بالفعل لأن ذلك عادة ما يحدث."

لكن طالبة لبنانية تدعى ريان كرامة قالت إن الجهود المبذولة لحماية النساء من الاعتداءات الجنسية غير كافية.

وأُطلق موقع (متعقب التحرش) في فبراير شباط. ويشمل إلى جانب المنصة التي تحوي بلاغات المستخدمات قائمة بأسماء المنظمات المدنية التي تقدم دعما ومساندة لضحايا التحرش والاعتداءات الجنسية.

وتأمل النساء الثلاث مطورات الموقع في توسيع (متعقب التحرش) مستقبلا ليغطي مناطق أخرى في أنحاء لبنان.