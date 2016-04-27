شاهد: مقتل شخص في انفجار بمدينة بورصة التركية

لقي شخص حتفه وأصيب ستة آخرون بجروح جراء انفجار وقع قرب مدخل السوق المغلق المحاذي لمسجد "أولو" الشهير بولاية بورصة شمال غرب تركيا.

وأفادت وكالة أنباء الأناضول التركية أن الانفجار لم تعرف أسبابه بعد. وهرعت الشرطة وسيارات الإطفاء والإسعاف إلى المنطقة .

ونقلت الوكالة عن بيان لولاية بورصة قوله إن الانفجار ناجم عن تفجير انتحارية لنفسها.

من ناحية أخرى، نقلت وكالة أنباء رويترز عن مصدر أمني ومسؤول حكومي قولهما إن الانفجار نفذته فتاة فجرت نفسها. واستند المصدران إلى صور التقطت من مكان الحادث. وقال المصدر الأمني إن سبعة أشخاص أصيبوا في التفجير.

وشهدت تركيا سلسلة من التفجيرات الانتحارية هذا العام بينها تفجيران في إسطنبول أعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عنهما واثنان في العاصمة أنقرة أعلن المسؤولية عنهما مسلحون أكراد.

ومدينة بورصة هي رابع كبرى مدن تركيا وتعتبر مركزا صناعيا وتقع إلى الجنوب مباشرة من إسطنبول عبر بحر مرمرة وتغص بالآثار التي تعود إلى عصر الإمبراطورية العثمانية.