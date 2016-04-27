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شاهد: متحف يتيح لزواره الرقص مع المشاهير أحياء وأموات!

27/4/2016

هل تحلم بالرقص مع نجومك المفضلين سواء كانوا أحياء أم أمواتا؟! كل ما عليك فعله فقط هو زيارة متحف مدام توسو للشمع بالعاصمة اليابانية طوكيو، لتنعم بأمنيتك في عالم افتراضي.

ويتيح المتحف بفضل تكنولوجيا جديدة تستخدم التصوير ثلاثي الأبعاد، لزواره الرقص مع النجوم المفضلين سواء كانوا أحياءً أم أمواتا في عالم افتراضي، عن طريق عمل مسح لوجوههم لعمل صورة ثلاثية الأبعاد.

ويتم تحويل الصورة فيما بعد إلى شخصية رقمية ومن ثم ترقص تلك الشخصية مع صور معدة بنفس الطريقة لمشاهير نجوم السينما مثل مارلين مونرو، وليوناردو دي كابريو، وليدي جاجا.

وأوضح تشيكو كازاما، الموظف بالمتحف، آلية عمل تلك التكنولوجيا، لافتاً إلى أن الرقص مع نجمك المفضل المشهور هو شيء لا يمكنك أن تفعله في الواقع، وتابع: "أعتقد أنك ستفاجأ إلى حد كبير من أنه شيء غاية في المرح."

وقال مسئولون إن فرع متحف "مدام توسو" في طوكيو هو الفرع الوحيد الذي يمتلك تلك التكنولوجيا حتى الآن لكنها إذا حققت نجاحاً فمن المحتمل أن تنتقل إلى فروع أخرى من نحو 20 فرعاً للمتحف في أنحاء العالم.

 

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