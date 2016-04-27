شاهد: طالب معاق يحصد الجوائز لتفوقه الرياضي والدراسي

"فهد حسين أبو كربل" طالب مصاب بمتلازمة داون لكنه رغم ذلك متفوق دراسياً وحصد العديد من الميداليات لتفوقه الرياضي أيضاً في لعبة كرة السلة.

فهد لم تمنعه إعاقته من أن يصبح إنساناً كامل الطموح؛ إذ فاجأ مدرس مادة العلوم بعمل الدائرة الكهربائية بمفرده، وأحضر معه بطارية وأسلاك ومصباح ومفتاح كهربائي وقام بعمل الدائرة واختبرها أمام الطلاب كافة.

وخلال استضافته في "ساعة صباح" على شاشة الجزيرة مباشر (الأربعاء)، قال فهد إن والدته أول من شجعه على التفوق الدراسي والرياضي، ثم مدرس العلوم والرياضة بالمدرسة.

وحصد فهد ميداليات البرنامج الأوليمبي المدرسي أكثر من مرة، كما حصد ميداليات أخرى في اليوم الرياضي الوطني بقطر اليوم الوطني.

وقال رضا عبدالمنعم، متخصص في مجال دعم ذوي الإعاقة، إن سياسة الدمج هي السبيل الوحيد الذي يخرج الطالب المعاق من عزلته إلى جانب دور الأهل، لافتاً إلى أن الدمج النفسي والاجتماعي يتم جزئياً أو كلياً بحسب حالة الطالب المعاق.

وقال إن سياسة الدمج تحقق نجاحا عبر إدارة المؤسسة أو المدرسة التي تشجع الطالب وتغرس فيه الثقة بالنفس وبالتالي إطلاق العنان لمواهبه وقدراته، معتبرا أن الدمج يعني ببساطة أن تجمع المدرسة أو المؤسسة بين طلاب من ذوي الإعاقة مع العاديين.

وأشار إلى أنه يوجد طالب متفوق جداً وموهوب أيضاً؛ رغم إصابته بالشلل الدماغي، وآخر يؤدي أناشيد باللغة الانجليزية بامتياز، وآخرين حصدوا مراكز أولى في كتابة القصص والشعر والرسم والتلوين، وأثبتوا جميعاً أن الإعاقة ليست ضد المواهب والتفوق.