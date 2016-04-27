شاهد: شهيدان فلسطينيان برصاص الاحتلال في رام الله

اٌستشهد شقيقاان فلسطينيان، صباح اليوم الأربعاء، برصاص قوة إسرائيلية، على حاجز "قلنديا" الإسرائيلي العسكري، الفاصل بين مدينتي رام الله والقدس، في الضفة الغربية، بزعم محاولتهما تنفيذ عملية "طعن مجموعة من الجنود".

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان إن "الجهات الإسرائيلية أبلغت الجانب الفلسطيني، مقتل فتاة وشاب فلسطينيين على حاجز قلنديا العسكري".

وأضافت "الصحة"، أن الشهيدة هي مرام أبو اسماعيل (23عاما) من بلدة "بيت سوريك" قرب القدس، وشقيقها إبراهيم(16 عاما).

وذكرت القناة الثانية العبرية من التلفزيون الإسرائيلي أن "الطبيب العسكري الإسرائيلي، أكد مقتل فتاة وشاب فلسطينيين، بالقرب من حاجز قلنديا، بعد محاولة تنفيذ عملية طعن".

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن الجيش الإسرائيلي منع طواقم الإسعاف التابعة لها من الوصول إلى موقع الحدث لتقديم العلاج للمصابين.