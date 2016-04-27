شاهد: بحيرة بالسنغال يتغير لونها مع فصول السنة

"البحيرة الوردية" أو بحيرة دكار التي تقع على بعد 5 كليومترات من العاصمة السنغالية دكار، وتسبب ارتفاع نسبة الملوحة بها مع الطحالب وضوء الشمس إلى تحولها للون الوردي، ويتغير لونها مع تغير فصول السنة الأربعة.

وأصبحت البحيرة واحدة من أبرز المعالم السياحية بالسنغال وأكثرها شهرة منذ 30 عاماً، وقد صنفتها الأمم المتحدة ضمن التراث الإنساني بعد أن تحولت إلى منتجع سياحي مغري للكثير من السائحين، إلي جانب كونها مصدر رزق لآلاف السنغاليين.

ويبلغ طول البحيرة 5 كيلومترات وعرضها 800 متر بعمق يصل إلى 3 أمتار، وتحوي نسبة مرتفعة من الملح، وبفعل شدة الملوحة تحولت البحيرة إلى منجم يستخرج منه سنوياً حوالي 25 ألف طن من الملح، يصدر أغلبه إلى خارج السنغال نحو الدول الأفريقية المجاورة وبعض البلدان الأوربية.