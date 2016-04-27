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شاهد: أم تحتضن رضيعها منذ 5 آلاف عام في تايوان!

27/4/2016

أعلن مسؤولو متحف في تايوان أن خبراء آثار عثروا على حفرية بشرية مذهلة عمرها 4800 عام لأم تحمل رضيعها بين ذراعيها وتنظر إليه.

وقال خبراء الآثار إن البقايا التي يصل عددها إلى 48 مجموعة واستخرجها الأثريون من مقابر بمنطقة تايشونج هي أقدم دليل على نشاط إنساني في وسط تايوان.

وكان أكثر الاكتشافات دهشة هيكل أم شابة وهي تمسك برضيعها وتنظر إليه.

وقال تشو وي لي، مسؤول قسم الأنثروبولوجي في متحف تايوان الوطني للعلوم الطبيعية "عندما استخرجوها شعر كل الأثريين والموظفين بالصدمة.. لماذا؟ لأن الأم كانت تنظر لرضيعها وهو بين ذراعيها."

وبدأ الحفر في الموقع في مايو/أيار 2014 واستغرق عاماً، واستعان الخبراء بالكربون لتحديد أعمار الحفريات التي شملت خمسة أطفال.

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