رايتس ووتش:382 معتقلاً في احتجاجات 25 أبريل بمصر

من تظاهرات 25 أبريل السلمية ضد سياسات السيسي

"خوفاً من الاحتجاجات.. الشرطة المصرية اعتقلت المئات" هكذا عنونت منظمة "هيومان رايتس ووتش" تقريرها حول تظاهرات 25 أبريل/نيسان في مصر التي خرجت ضد سياسات نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي تزامناً مع ذكرى تحرير سيناء.

وقالت "هيومان رايتس ووتش" في تقريرها، الأربعاء، إن قوات الأمن المصرية اعتقلت 382 شخصاً على الأقل في الأيام التي سبقت وأثناء تفريق التظاهرات السلمية الحاشدة يوم 25 أبريل/نيسان احتجاجاً على سياسات نظام السيسي.

وأضافت أن الشرطة ألقت القبض على عدد من المحامين والناشطين واعتقلت نحو 33 صحفياً وفقاً لشهود عيان ووسائل الإعلام، كما تصاعدت تجاوزات الشرطة إلى حد منع الناس من ركوب وسائل النقل العام أو المشي في الشوارع مع تفتيش هواتفهم النقالة والقبض على كل من يحمل صوراً أو إشارات مناهضة للحكومة.

وأوضح التقرير أن سياسة عدم التسامح في مصر جعلت كل من يريد الاحتجاج أو التظلم السلمي مصيره السجن، لافتة إلى أن الاحتجاجات السلمية هي المنفذ الوحيد للتعبير عن تظلمات المواطنين.

وقال نديم حوري، نائب مدير قسم الشرق الأوسط، إنه ينبغي على السلطات مصرية إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية التظاهرات السلمية، مع ضرورة تعديل القانون القمعي الخاص بالتجمعات العامة، مؤكداً أن السلطات المصرية تحاول خنق أي مناقشة علنية لسياسات السيسي.

واعتقلت الشرطة 286 شخصاً على الأقل في احتجاجات 25 أبريل/نيسان، وفقاً لجبهة الدفاع عن المتظاهرين المصريين، وهي مجموعة مستقلة من المحامين والنشطاء، وأشارت الجبهة إلى أن الاعتقالات طالت 7 محافظات.

وغالبية المعتقلين من منطقة القاهرة الكبرى، وتم نقل حوالي 140 منهم إلى معسكر الأمن المركزي بمنطقة الجبل الأحمر، وهو مكان احتجاز غير قانوني شهد من قبل حالات تعذيب واختفاء قسري.

ولفتت الجبهة إلى أن الشرطة فرقت الاحتجاجات بقنابل الغاز المسيل للدموع، فضلاً عن سلسلة الاعتقالات الاستباقية التي بدأت ليلة 21 أبريل/نيسان والتي طالت 96 شخصاً على الأقل بوسط القاهرة.

وقال مركز هليوبوليس للتنمية السياسية وحقوق الإنسان، إن النيابة العامة في محافظات متعددة، تحقق مع 11 شخصا على الأقل بتهم تتعلق بالتحريض على استخدام القوة لإسقاط الحكومة، والتحريض على مهاجمة مراكز الشرطة، والعضوية في جماعة إرهابية، وتعزيز الجرائم الإرهابية والأفكار من خلال شبكة الإنترنت، ونشر أخبار كاذبة من خلال وسائل الإعلام الاجتماعية لزعزعة الاستقرار والأمن.

وينص القانون رقم 107 لعام 2013 بشأن الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية -وهو قانون تم تمريره بعد الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مصري منتخب- أنه يحظر بشكل فعال احتجاجات المعارضة ويسمح لوزارة الداخلية لتفريق التجمعات.

وبالتالي فوفقاً للقانون، فإن المدانين يمكن أن يواجهوا تصل إلى 5 سنوات في السجن بتهمة مخالفة القانون، وقد حكمت المحاكم المصرية على المئات من الناس للاحتجاج بطريقة غير مشروعة، منذ إقرار هذا القانون.

وجاءت الأحداث الأخيرة عقب مظاهرة مناهضة للحكومة يوم 15 أبريل، حيث تجمع مئات الأشخاص في محيط نقابة الصحفيين بالقاهرة احتجاجاً على الانتهاكات التي ارتكبت في ظل إدارة الرئيس السيسي، واعتقلت الشرطة في هذا اليوم 25 شخصاً، ودعا المحتجون للتظاهر يوم 25 أبريل تزامناً مع ذكرى تحرير سيناء.

ولكن قبل يوم من الاحتجاجات، حذرت وزارة الداخلية من أنها ستواجه بمنتهى الحسم أي الأفعال التي يمكن أن تنتهك الأمن العام، وأنه سيتم استخدام كل القوة للتعامل مع أي محاولة للاعتداء على المرافق الهامة الحيوية أو مرافق الشرطة والمرافق العامة.

ويوم 25 أبريل/نيسان، هو ذكرى تحرير سيناء وهو يوم عطلة وطنية بمناسبة انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من شبه جزيرة سيناء في عام 1982.