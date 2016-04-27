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دراسة: العمل بالمناوبة يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب

27/4/2016

باحثون: الدراسة تنطبق أكثر على النساء من الرجال ـ أرشيف

كشفت دراسة نشرت نتائجها صحيفة الإندبندنت البريطانية أن التنقل بين مناوبات العمل الليلي والنهاري يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب.

ودرس باحثون في الولايات المتحدة السجلات الطبية لحوالي مائة وتسعين ألف امرأة ووجدوا ارتباطا كبيرا بين أنماط التحول في اوقات العمل، والإصابة بأمراض القلب التاجية.

ووجد الباحثون أن الذين عملوا ثلاث ليال أو أكثر في الشهر لمدة عشر سنوات متواصلة تزيد عندهم الإصابة بنسبة خمسة عشر إلى ثمانية عشر في المئة من أولئك الذين يعملون في نظام دوام واحد.

ويقول الباحثون إن نتائجهم هذه تنطبق أكثر على النساء؛ لأن تأثيرات العمل الدوري قد تؤثر على الرجال بشكل مختلف.

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