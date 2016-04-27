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ترامب: أوباما تخلى عن النظام المصري رغم علاقته بإسرائيل

27/4/2016

قال المرشح المتحمل للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما تخلي عن النظام المصري رغم علاقته القوية مع إسرائيل وغامر بهذا الأمر دون حساب.

وأضاف ترامب خلال مؤتمر له في واشنطن أن إدارة أوباما دعمت "الإخوان المسلمين" في أن يصلوا إلى الحكم في مصر على حد قوله.

واستنكر ترامب ما وصفه بانتقاد إسرائيل "الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط" من قبل إدارة أوباما.

وأكد على أن أمريكا سمحت بحالة من عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، مشددا على أن هذا الأمر يجب أن يتوقف وسريعاً.

وأشار ترامب إلى أن  التدخل الأمريكي في ليبيا، والعراق وسوريا، ساعد على إطلاق العنان للتنظيمات "الإرهابية" ومنها تنظيم الدولة، موضحا أن هذا التنظيم يحصل على ملايين الدولارات من بيع النفط الليبي لأن التحرك الأمريكي كان خطأ على حد قوله.

وشدد المرشح المحمل على أن أوباما عقد اتفاقاً كارثياً مع إيران، مشيرا إلى أنه تحت إدارته لا يمكن أن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

المصدر : الجزيرة مباشر
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