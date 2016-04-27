انتقادات متبادلة لترامب وكلينتون بعد فوزهما يوم الثلاثاء

ترامب وكلينتون يتصدران سباق ترشيح الحزبين الرئيسيين بأمريكا (رويترز)

سارع دونالد ترامب وهيلاري كلينتون إلى تبادل انتقادات لاذعة عقب فوزهما في الانتخابات التمهيدية للحزبين الجمهوري والديمقراطي التي جرت في خمس ولايات بشمال شرق الولايات المتحدة يوم الثلاثاء.

وتوعد المرشحان الفائزان كل منهما بهزيمة الآخر إذا فازا بالترشيح وتواجها في انتخابات الرئاسة التي ستجرى في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني لانتخاب خلف للرئيس الديمقراطي باراك أوباما.

وهزم ترامب منافسيه جون كاسيك وتيد كروز في جميع الولايات الخمس التي جرت فيها الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري وهي "بنسلفانيا، ماريلاند، كونيتيكت، رود آيلاند، وديلاوير".

وفازت كلينتون على منافسها الرئيسي بيرني ساندرز في ماريلاند وديلاوير وبنسلفانيا وكونيتيكت، لكنها خسرت أمامه في رود آيلاند.

وأبلغ ترامب مؤتمرا صحفيا في ترامب تاور بنيويورك "أعتقد أنها مرشح به عيوب وسيكون من السهل هزيمتها"، منتقداً سجل كلينتون أثناء عملها كوزيرة للخارجية وتصويتها لدعم حرب العراق عندما كانت عضوة بمجلس الشيوخ عن ولاية نيويورك.

وقال ترامب إن المزية الوحيدة لكلينتون هي أنها امرأة تسعى لأن تصبح أول رئيسة للولايات المتحدة، وتابع: "بصراحة لو كانت هيلاري كلينتون رجلا فإنني لا أعتقد أنها كانت ستحصل على 5 بالمئة من الأصوات".

وحث ترامب منافسيه كروز وكاسيك على الانسحاب من السباق حتى يمكن للحزب الجمهوري أن يتحد خلفه، وحث أيضاً الناخبين المؤيدين لساندرز على دعمه.

وقال "أنا أعتبر نفسي المرشح الافتراضي". وأضاف قائلا في وقت لاحق "فيما يتعلق بي فان هذا الشيء أصبح منتهياً."

من جهتها، هاجمت كلينتون -في كلمة ألقتها في فيلادلفيا- ترامب لاتهامه لها بمحاولة "اللعب بورقة المرأة".