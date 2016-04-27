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الجزيرة تندد بإغلاق مكتبها في العاصمة العراقية بغداد

27/4/2016

شعار شبكة الجزيرة الإعلامية

أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية قراراً بسحب ترخيص العمل الممنوح لشبكة الجزيرة الإعلامية، وإغلاق مكتبها في العاصمة العراقية بغداد، ومنع الزملاء فيه من مزاولة مهام عملهم الإعلامي.

وإذ تعرب الجزيرة عن استغرابها ودهشتها من هذا القرار، فإنها تؤكد التزامها بسياستها التحريرية في تغطية الشأن العراقي وتطورات الأحداث الجارية فيه، وتمسكها بالثوابت المهنية الواردة في ميثاق الشرف المهني الخاص بها والتزامها في كل تغطياتها وبرامجها بأرقى المعايير المهنية العالمية التي تبنتها منذ انطلاقها. وتنفي نفيا قاطعا ما ورد في نص القرار من أن الجزيرة خالفت الضوابط المعتمدة من قبل الجهات المختصة، أو حادت في تغطيتها الإخبارية وبرامجها عن المهنية والموضوعية.

وتؤكد الشبكة أن قرار هيئة الإعلام والاتصال العراقية يتناقض مع نهج الحكومة العراقية وتعهدها بضمان حرية التعبير. كما تجدد حرصها الدائم على نقل أخبار العراق للشعب العراقي ومشاهديها في الوطن العربي والعالم كله.

وتعرب شبكة الجزيرة عن أملها في أن يستأنف مكتبها في بغداد عمله المهني في أقرب وقت ممكن، في جو من الحرية الإعلامية التي يكفلها الدستور العراقي للصحافة.

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