البرلمان الإيطالي: اعتقال محامي أسرة ريجيني "سلوك وقح"

جوليو ريجيني

وصف رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الإيطالي، السيناتور لويجي مانكوني، إقدام السلطات المصرية على اعتقال المستشار القانوني لأسرة جوليو ريجيني الذي عثر عليه مقتولاً في القاهرة مطلع فبراير/شباط الماضي بأنه "سلوك وقح".

ونقلت الإذاعة الرسمية الإيطالية، عن مانكوني قوله، اليوم الأربعاء "إن التصرفات التي أقدمت عليها حكومة القاهرة مؤخرًا لا تبعث على الارتياح"، مضيفًا "هذه الإجراءات تظهر إرادة مصرية أشبه بالتحدي، وتبين أن النظام المصري غير حساس لضغوط المجتمع الدولي والمطالب العادلة لإيطاليا"، وأردف "إنه سلوك وقح ".

وطالبت أسرة ريجيني السلطات المصرية أمس الثلاثاء بإطلاق سراح مستشارها القانوني أحمد عبد الله رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للحقوق والحريات (غير حكومية)، وفق بيان بثه التلفزيون الإيطالي أمس الثلاثاء.

وكانت قوات الأمن المصرية، ألقت القبض على "عبد الله" من منزله شرقي القاهرة، أول أمس الإثنين.

وقررت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، حبس المستشار القانوني لأسرة الطالب الإيطالي جوليو ريجيني الذي عثر عليه مقتولًا في القاهرة مطلع فبراير/شباط الماضي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بالإرهاب والتحريض على التظاهر

وقال محمد الحلو، محامي عبد الله، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية إن النيابة وجهت لأحمد عبد الله عدة اتهامات من بينها قيادة منظمة إرهابية.

وقالت أسرة عبد الله إنه سيواجه عقوبة الإعدام في الحالة القصوى في حالة تحريك دعوى قضائية ضده.

وتوترت العلاقات بشكل حاد بين إيطاليا ومصر، على خلفية مقتل ريجيني (28 عامًا)، الذي كان متواجداً في القاهرة منذ سبتمبر/أيلول الماضي لتحضير أطروحة دكتوراه حول النقابات العمالية في مصر، واختفى يوم 25 يناير/كانون الثاني الماضي في أحد أحياء محافظة الجيزة، المتاخمة للعاصمة المصرية، قبل العثور على جثمانه ملقى على أحد الطرق السريعة، غرب القاهرة، في 3 فبراير/شباط الماضي.

وفي 8 أبريل/نيسان، أعلنت إيطاليا استدعاء سفيرها في مصر؛ للتشاور معه بشأن قضية مقتل ريجيني، التي شهدت اتهامات من وسائل إعلام إيطالية للأمن المصري بالتورط في قتله وتعذيبه، بينما تنفي السلطات المصرية صحة هذه الاتهامات.