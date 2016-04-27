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إحالة شرطي مصري للجنايات بتهمة قتل بائع شاي

27/4/2016

 

إحالة شرطي مصري للمحاكمة بتهمة قتل بائع شاي

قال مصدر قضائي إن النيابة العامة في مصر أحالت اليوم الأربعاء شرطيا إلى المحاكمة الجنائية بتهمة قتل بائع بالرصاص خلال خلاف على دفع قيمة كوب شاي في وقت سابق هذا الشهر.

وقال المستشار أحمد ربيع،  رئيس نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، إن النيابة وجهت للشرطي السيد زينهم وهو أمين شرطة تهمتي القتل العمد لشخص والشروع في قتل شخصين آخرين في منطقة الرحاب شرقي العاصمة المصرية.

وأضاف رئيس النيابة أن المتهم أحيل بعدد من أدلة الثبوت تمثلت في تقرير الطب الشرعي، الذي أكد أن المتهم أطلق النار علي المجني عليه من مسافة لا تتجاوز 5 أمتار.

وتابع أن تقرير الأدلة الجنائية أثبت أن فوارغ الطلقات وعددها 11 فارغا لطلقات خرجت من سلاح المتهم تجاه المجني عليهم متشابهة ولا يوجد طلقات مخالفه للطلقات التي تستخدم في سلاح المتهم.

وقال شهود إن المشاجرة اندلعت بسبب خلاف على سعر كوب من الشاي.

وكان الغضب من انتهاكات الشرطة أحد العوامل الرئيسية لإشعال ثورة 25 يناير/كانون ثاني 2011 والتي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعد حكم استمر 30 عاما.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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