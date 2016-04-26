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"FIFA" يهدد بتجميد النشاط الكروي في مصر

26/4/2016

الفيفا يهدد بتجميد النشاط الكروي في مصر

تلقى اتحاد الكرة المصري خطابا رسميا اليوم الثلاثاء من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يهدد فيه بتجميد الكرة المصرية وإيقافها دوليا في حالة تنفيذ حكم حل مجلس إدارة الاتحاد الحالي من جانب المحكمة الإدارية العليا.

وأصدر اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام بيانا رسميا يشرح فيه ملابسات قضية الحل وما يترتب عليها من عواقب وخيمة على الكرة المصرية.

ونشر الاتحاد الخطاب المرسل من الفيفا والذي يحذر من خلاله من حل مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري من قبل المحكمة الإدارية العليا، ما سيعتبره الاتحاد الدولي تدخلا حكوميا، سيترتب عليه اتخاذ عقوبات تصل إلى حد تجميد نشاط الكرة المصرية.

من جانبه أكد خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة المصري، احترامه الكامل للخطاب المرسل من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) .

وقال الوزير في تصريحاته للصحفيين: " كل الاحترام والتقدير للمؤسسات الدولية وخاصة الفيفا وأشدد أن مصر لن تسمح بمخالفة المواثيق الأولمبية الدولية ".

وتابع :"وصلتنا معلومات بشأن وصول خطاب من الفيفا ، لكني لم أتسلم نسخة من الخطاب، وفي كل الأحوال الحكومة المصرية حريصة على احترام المواثيق  الأولمبية بما يتماشى مع البنود المنصوص عليها في الدستور المصري الجديد  ".

وشدد عبد العزيز على أنه لم يصدر قرار بحل اتحاد الكرة ولن يسمح بتجميد النشاط الكروي في مصر.

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