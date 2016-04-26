وفاة المخرج السوري خلدون المالح عن 78 عاما

المخرج السوري الراحل/ خلدون المالح

توفى الإعلامي والمخرج السوري خلدون المالح، عن عمر 78 عاماً، وهو مخرج مسلسلي " صح النوم" و "ملح و سكر" اللذين أبدع فيها نجوم الفن السوري الراحل نهاد قلعي بشخصية حسني البورظان و دريد لحام بشخصية غوار الطوشة.

وقالت عائلة الفقيد اليوم الثلاثاء إن خلدون توفي في مستشفى بمدينة لوس أنجليس الأمريكية التي سافر إليها قبل أشهر لتلقي العلاج من مرض السرطان، ويرجّح أن يوارى الثرى في مسقط رأسه دمشق، بناءً على وصيته.

درس المالح الفن التلفزيوني بمؤسسة التلفزيون الإيطالي، وحاز منها على دبلوم الإخراج سنة 1959، وكان بين المؤسسين الأوائل للتلفزيون السوري 1960، كما تخصص في إخراج المنوعات 1968 من تلفزيون تشيكوسلوفاكيا، وانضمّ خلال العام ذاته إلى نقابة الفنّانين السوريين.

ارتبط اسم الراحل منذ البداية ، بالثنائي الفنيّ السوري الشهير نهاد قلعي ودريد لحّام، حيث أخرج "الإجازة السعيدة" أوّل مسلسلٍ قدمهما كممثلين تلفزيونيين سنة 1960، وامتدّ تعاونه معهما قرابة الثلاثين عاماً، شكلوا خلالها ثلاثياً في مسلسلات "مقالب غوّار" و"ملح وسكّر"، و "صح النوم" بنسختيه التلفزيونية والسينمائية التي كتب لها السيناريو أيضاً، ومسرحيّة "غربة" تأليف محمد الماغوط.

وتعاون خلدون المالح إخراجياً مع دريد بمسلسل "وين الغلط"، وكان آخر مسلسل أخرجه له "وادي المسك" 1982، غاب بعدها الراحل عن الإخراج التلفزيوني 17 عاماً، وعاد بـ "الجمل" آخر أعماله كمخرج ومنتج سنة 1999، وحاز عنه الجائزة الأولى للدراما في مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون.

يشار إلى أن الراحل خلدون المالح ينتمي إلى عائلة دمشقية معروفة، وهو من مواليد دمشق سنة 1938 ويعد من كبار وأوائل المخرجين التلفزيونيين في سورية حيث أخرج عددا من الأعمال التي حفرت في الذاكرة السورية والعربية