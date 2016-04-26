مصر.. اعتقال 47 صحفياً و285 ناشطاً في تظاهرات 25 أبريل

من تظاهرات 25 أبريل أمس بمصر

قال خالد البلشي، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين المصرية، الثلاثاء، أن عدد المعتقلين من الصحفيين في تظاهرات أمس الاثنين ضد سياسات نظام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بلغ 47 صحفياً، تم الإفراج عن 38 منهم، ومازال هناك 9 رهن الاعتقال.

من جهة أخرى قال مصدر أمنى إن عدد المعتقلين من النشطاء في القاهرة والجيزة في تظاهرات الأمس وصل إلى 285 ناشطاً، بينهم 170 بمحافظة القاهرة، وتم نقلهم إلى معسكر الأمن المركزي بمنطقة الجبل الأحمر.

وأضاف المصدر أن أجهزة الأمن في محافظة الجيزة ضبطت أكثر من 115 متظاهرااً بمناطق مختلفة في الجيزة، مشيراً إلى أن التحري جار بشأن ما إذا كان من بين المقبوض عليهم مطلوبون في قضايا أخرى, وسوف يتم صرف عدد منهم وتحويل باقي المتهمين إلى النيابات المختصة.

وفرقت قوات الأمن المصرية مظاهرات خرجت في القاهرة ومحافظات أخرى أمس في ذكرى تحرير سيناء، احتجاجا على سياسات نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، واعتقلت هذه القوات أكثر من 100 شخص، بينهم صحفيون.

واستخدمت قوات مكافحة الشغب وتشكيلات أمنية أخرى قنابل الغاز والهراوى لتفريق متظاهرين تجمعوا أمس في ميدان المساحة بمنطقة الدقي في الجيزة, واعتقلت العشرات منهم.

وكانت أكثر من 20 حركة سياسية قد دعت إلى التظاهر بكثافة في الميادين والشوارع لإسقاط نظام السيسي الذي يتهمونه بالتفريط في الحقوق وقمع الحريات واعتقال الأبرياء.

وكانت السلطات قد نشرت عددا كبيرا من قوات الجيش والشرطة معززة بالآليات في الشوارع وحول الميادين الرئيسية, خاصة في القاهرة والجيزة, وبادرت منذ الخميس الماضي باعتقال عشرات الناشطين.

وفي مقابل التصدي لاحتجاجات المعارضين في القاهرة والجيزة وغيرهما, سمحت السلطات لمئات من مؤيدي السيسي بالتظاهر في ميدان عابدين بالقاهرة.