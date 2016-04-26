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مرصد: اعتقال 423 شخصا في مظاهرات 25 أبريل بمصر

26/4/2016

اعتقال 423 شخصا في مظاهرات ضد النظام بمصر

قالت لجنة العدالة الحقوقية (جمعية سويسرية غير حكومية) إن قوات الأمن المصرية اعتقلت ما يقرب من 423 متظاهرًا في المظاهرات الرافضة للنظام يوم الاثنين 25 أبريل الذي توافق مع ذكرى تحرير سيناء.

وأكدت اللجنة أنه من خلال مشروعها في مصر (المرصد المصري للحقوق والحريات) استطاعت حصر وإحصاء هذا العدد من المعتقلين الذين تم إلقاء القبض عليهم من الشوارع والميادين العامة في 16 محافظة من محافظات مصر التي شهدت تظاهرات معارضة للنظام الحالي.

وطبقًا لما تم رصده وتوثيقه فإن موجة الاعتقالات تلك تعتبر الأكبر منذ فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة في الرابع عشر من أغسطس آب 2013 وحتى الآن التي تتم في يوم واحد.

وأوضحت لجنة العدالة الحقوقية أن الأسماء والمعلومات الخاصة بالمعتقلين على ذمة تظاهرات الأمس قد تم إخلاء سبيل عدد منهم في نفس اليوم بعد اعتقالهم لعدة ساعات، فيما يزال العدد الأكبر منهم محتجزًا في أماكن احتجاز بعضها تم معرفته والبعض الآخر لا يزال مجهولًا.

وطبقًا للإحصاء الذي قام به فريق عمل المرصد المصري؛ فإن المحافظات التي شهدت حالات الاعتقال هي القاهرة 137 والجيزة 140 وأسوان 8 والإسكندرية 48 والإسماعيلية 2 والبحيرة 4 والدقهلية 4 والشرقية 31 والغربية 2 والفيوم 10وبني سويف 6 والقليوبية 7 والمنوفية 2 وبورسعيد 1 ودمياط 10 وسوهاج 6 متظاهرين.

المصدر : الجزيرة مباشر
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