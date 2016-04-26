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فوز ليستر بالبريميرليج يكبد شركات المراهنات خسائر فادحة

26/4/2016

فوز ليستر بالدوري سيكبد شركات المراهنات أكبر خسارة بالتاريخ

 قالت شركة المراهنات العملاقة وليام هيل اليوم الثلاثاء إن صناعة المراهنات تواجه أكبر خسارة في تاريخها بالدوري الانجليزي الممتاز مع حاجة ليستر سيتي لانتصار واحد فقط لانتزاع لقب أول بشكل مفاجئ.

وكان فوز ليستر بالدوري مستبعدا لدرجة أن وليام هيل وضعته كأحد المرشحين للتتويج بنسبة 1 لكل خمسة آلاف في بداية الموسم.

وقالت وليام هيل في بيان إن خسارة شركات المراهنات الآن تبلغ حوالي عشرة ملايين جنيه استرليني (14.55 مليون دولار) .

وأضافت الشركة أنه من المنتظر أن يحصل رجل من غيلدفورد بانجلترا على أعلى جائزة فردية بعدما دفع 75 جنيها للرهان على فوز ليستر بالدوري بنسبة 1 إلى 1500 بعد أسابيع قليلة من انطلاق المسابقة.

ولم يجن الرجل أرباح رهانه لذلك يحق له الحصول على 112500 جنيه إذا توج ليستر باللقب.

وفي المجمل تواجه وليام هيل دفع ما يزيد على ثلاثة ملايين جنيه إذا فاز ليستر على مانشستر يونايتد باستاد أولد ترافورد يوم الأحد القادم.

وقال جو كريلي المتحدث باسم وليام هيل "نحن في طريقنا لخسارة ثروة صغيرة إذا فعل ليستر ما يتوقع كل الناس الآن أن يفعله، واحد لكل خمسة آلاف ستكون أعلى سعر لفائز في تاريخ المراهنات."

 

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