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شاهد: يهود يصلّون بألحان أغنية لعبدالحليم حافظ!

26/4/2016

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً مصوراً لما يبدو أنه لمجموعة من الحاخامات اليهود وهم يؤدون صلواتهم على ألحان أغنية "على حسب وداد قلبي" للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ!

ويظهر الفيديو 8 أفراد يُعتقد أنهم حاخامات يهود يرددون صلواتهم وطقوسهم الدينية باللغة العبرية على ألحان أغنية "على حسب وداد قلبي" التي غنّاها عبد الحليم حافظ على مقام الصبا عام 1953وهي من كلمات الشاعر المصري عبد الرحمن الأبنودي وألحان بليغ حمدي.

الغريب في الأمر أن المشاهد للفيديو سيجد نوعا من جو المرح الذي يمكن أن يراه في الحفلات وليس أثناء تأدية صلوات مقدسة!

وليست هذه المرة الأولى التي يسطو فيها إسرائيليون على التراث العربي دون الالتفات إلى أصوله لينسبوه لأنفسهم، كما حصل في الأغاني العربية، وبعض الأكلات الشعبية كالفلافل والحمص والتبولة، وفي مجال لبس الكوفية التي أضحت موضة إسرائيلية ووضعت عليها النجمة السداسية، وأيضا الثوب الفلسطيني الذي قدم في معارض كثيرة على أنه ثوب إسرائيلي.

 

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