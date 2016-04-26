شاهد: ولادة عِجل بساقين جنوب الصين

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً نشرته قناة "CCTV NEWS" على صفحتها بموقع "يوتيوب"، لـ"عِجل" مولود حديثاً بساقين خلفيتين فقط في إحدى مزارع الماشية بمقاطعة يوننان جنوب غرب الصين.

ويزن العجل الصغير المولود يوم 14 أبريل/نيسان الجاري، 25 كيلو جرامًا، ولا يمكنه الوقوف على ساقيه الخلفيتين، وبالتالي لا يمكنه الرضاعة من البقرة الأم، لذا يتم إرضاعه عبر الرضّاعة من خلال مربيه الخاص.

ويقول خبراء الثروة الحيوانية إن حالة العجل عبارة عن عيب خلقي مؤسف ناتج عن مشكلة وراثية، أو دواء أو طعام تناولته البقرة الأم أثناء الحمل مع قطيع الماشية وأثر على جنينها مما أفقد المولود ساقيه الأماميتين.