شاهد: مهرجان "عمان جاز" يحتفي بموسيقى الأردن

عشاق الموسيقى في أنحاء العاصمة الأردنية عمان يستمتعون هذه الأيام باستضافة مدينتهم لمهرجان (عمان جاز 2016 ) في دورته الخامسة.

بدأ المهرجان الذي يستضيف فناني وفرق الجاز من ربوع المعمورة يوم الأحد (24 أبريل نيسان) بمركز هيا الثقافي في عمان للاحتفاء بالتنوع الثقافي والموسيقي في الأردن.

وقالت لمى حزبون مديرة المهرجان إن هناك اهتماما متناميا بموسيقى الجاز في الأردن منذ انطلاق هذا المهرجان قبل خمس سنوات.

وافتُتح المهرجان بعرض للفنانة الأُردنية فرح سراج المقيمة في إسبانيا والتي تتميز موسيقاها بدمج عناصر فنية من الشرق الأوسط وإسبانيا.

وقالت فرح إن على الموسيقيين العرب من أمثالها واجبا خاصا بضرورة إبراز محنة اللاجئين في المنطقة.

وقال منظمو المهرجان إنه سيستضيف ست فرق جاز وفنانين من دول بينها مصر ولبنان وإيطاليا وإسبانيا وجميعهم يعرضون في أماكن مختلفة في العاصمة الأردنية.

وتستمر أنشطة المهرجان ثمانية أيام حتى يوم الأحد الأول من مايو/ أيار.