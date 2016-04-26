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شاهد: لاجئ سوري يحمل الشعلة الأوليمبية في أثينا

26/4/2016

اختارت الأمم المتحدة الرياضي السوري، إبراهيم الحسين، الذي فقد جزءا من ساقه خلال أحداث الثورة السورية، ليحمل الشعلة الأولمبية أثناء مرورها في مخيم للاجئين بالعاصمة اليونانية أثينا.

وحمل الحسين، البالغ من العمر 27 عاما ، شعلة دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في ريو دي جانيرو في مخيم إليوناس باليونان.

وعمل الرياضي السوري فني كهرباء، ومارس من قبل السباحة وخاض منافسات في رياضة الجودو أيضا في سوريا، ويعتمد الأن على قدم اصطناعية ليعمل في مقهى بأثينا، ويمارس كرة السلة من على كرسي متحرك.

ومازال الحسين يمارس السباحة أيضا ويسجل حاليا 28 ثانية لإنهاء سباق 50 مترا، أكثر بثلاث ثواني من زمنه قبل الإصابة، وينوي المشاركة في بطولة اليونان لسباحة المعاقين يونيو/ حزيران المقبل.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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