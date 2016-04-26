شاهد: روما يهزم نابولي ويهدي يوفنتوس لقب الدوري

أحرز يوفنتوس اللقب الخامس على التوالي بخسارة مطارده المباشر نابولي أمام مضيفه روما الثالث صفر-1 أمس الاثنين على الملعب الأولمبي في روما في ختام المرحلة الـ35 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتوقف رصيد نابولي عند 73 نقطة في المركز الثاني بفارق 12 نقطة خلف يوفنتوس المتصدر والذي توج بلقبه الخامس من دون النظر لنتائج آخر ثلاث مباريات بالدوري.

في المقابل، قلص روما الفارق بينه وبين نابولي إلى نقطتين فقط بعدما رفع رصيده إلى 71 نقطة في المركز الثالث ليقترب بقوة من المشاركة في الدور التمهيدي بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويدين روما بالفضل في هذا الفوز للاعبه رادجا ناينغولان الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة قبل الأخيرة من المباراة.

وكان يوفنتوس قد انتزع فوزا ثمينا من مضيفه فيورنتينا 2-1 يوم الأحد ليبتعد بفارق 12 نقطة في الصدارة، وكان بحاجة إلى تعثر نابولي في مباراته اليوم لضمان اللقب الـ32 في تاريخه وهو ما حصل، وعادل بالتالي رقمه القياسي في عدد الألقاب المتتالية والمسجلة بين 1931 و1935 عندما أحرز اللقب خمس مرات متتالية.

وعزز يوفنتوس موقعه في الصدارة برصيد 85 نقطة بفارق 12 نقطة أمام نابولي قبل ثلاث مراحل من نهاية الموسم.

وبعدما بدأ الدوري متعثرا وخسارته مرتين في أغسطس/آب الماضي ثم مرتين في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول الماضيين حقق فريق "السيدة العجوز" عودة خارقة، ولم يخسر منذ ذلك الوقت ليحصد 27 فوزا من 35 مباراة.

في المقابل، كان نابولي بحاجة إلى الفوز لتأجيل تتويج يوفنتوس على الأقل إلى المرحلة المقبلة، بيد أنه مني بالخسارة على الرغم من أنه كان الطرف الأفضل أغلب فترات المباراة، وبات مهددا من طرف روما على المركز الثاني بعدما تقلص الفارق بينهما إلى نقطتين.

ووجه نايغولان الضربة القاضية لنابولي بتسجيله هدف الفوز من تسديدة قوية زاحفة من حافة المنطقة في إثر كرة من صلاح فأسكنها على يسار الحارس الإسباني بيبي رينا (89).

ترتيب فرق الصدارة:

1- يوفنتوس 85 نقطة من 35 مباراة

2- نابولي 73 من 35

3- روما 71 من 35

4- إنتر ميلان 64 من 35

5- فيورنتينا 59 من 35

