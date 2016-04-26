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شاهد: حجر نادر قد يكشف غموض أولى حضارات إيطاليا

26/4/2016

اكتشف علماء الآثار قرب مدينة فلورنسا الإيطالية نوعاً من الأحجار النادرة  يقول عنه العلماء أنه قد يكشف أسرار الحضارة "الإتروسكانية" وهي أولى الحضارات التي سكنت إيطاليا وأكثرها غموضًا.

وازدهر الإتروسكانيون في وسط إيطاليا قبل 2500 عام لكن حضارتهم ولغتهم اندمجت في الإمبراطورية الرومانية، تاركين وراءهم مقابر مهيبة وأواني مصنوعة من الفخار وتماثيل لكنهم لم يخلفوا أي وثائق تذكر الأمر الذي لا يوفر أدلة كثيرة على أسلوب معيشتهم اليومية.

وكان أبناء هذه الحضارة يكتبون عادة نصوصاً طويلة على الكتان أو الشمع الذي يتلف بسرعة لكن علماء الآثار الذين كانوا ينقبون في منطقة وادي موجيلو شعروا بالسعادة عندما عثروا على حجر وزنه 200 كيلو غرام يحمل نقشاً من مئة حرف في معبد مدفون.

وتم تنظيف الحجر بعد الكثير من الجهد ورغم أنه لم يجر فك طلاسم النقش رسمياً بعد فإن الخبراء بدأوا يفهمون دلالته الكاملة، التي قد تساعد في كشف غموض هذه الحضارة.

وقد يقدم الحجر منظوراً جديداً لأنه عثر عليه في مزار ديني وليس في أحد مواقع الدفن التي ساعدت العلماء على فهم نمط الحياة إبان تلك الحضارة

وقال غريغوري واردن، أستاذ الآثار، إن فريقه كان ينقب بالمنطقة لمدة 20 عاماً قبل الاكتشاف، وأضاف أن حلم أي خبير في الحضارة الإتروسكانية أن يكتشف شيئا مثل هذا، وأن النقش يبدو أنه نص مقدس قد يكشف أجزاء من معتقدات الإتروسكانيين.

 

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