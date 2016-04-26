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شاهد: إزاحة الستار عن تمثال مانديلا في رام الله

26/4/2016

أزاح الرئيس الفلسطيني محمود عباس الثلاثاء الستار عن تمثال لرئيس جنوب أفريقيا الراحل نيلسون مانديلا في مدينة رام الله في الضفة الغربية، كان قد أهدي إلى فلسطين من جانب بلدية جوهانسبورغ.

وأزاح عباس الستار عن التمثال في ضاحية الطيرة بالمدينة بحضور عدد كبير من المسؤولين الفلسطينيين ووفد من بلدية جوهانسبورغ.

ويبلغ طول التمثال الذي صنع في جوهانسبورغ ستة أمتار، ويزن طنين من البرونز، ويظهر مانديلا رافعا قبضته تعبيرا عن التوق الى الحرية.

ونقل التمثال من جنوب أفريقيا إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة قبل أن يتم نقله إلى مدينة رام الله، لكنه ظل بحوزة الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 30 يوما بحسب ما أعلن رئيس بلدية رام الله موسى حديد في مؤتمر صحافي الاثنين.

 

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