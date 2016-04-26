شاهد: أكلات طرابلس اللبنانية وجهة عشاق الطعام

تمثل مطاعم مخفية في شوارع متعرجة بمدينة طرابلس اللبنانية بعضا من أبرز المعالم في جولة موجهة لعُشاق الطعام من السياح المحليين والأجانب في المدينة الساحلية.

فالمشاركون في جولة (فود تريل) يتذوقون (طعم المدينة) مُمثلا في أطباق طعامها التقليدي من الفول والحمص وهما يمثلان أساس وجبة الإفطار لأهلها وحتى العصائر وما تقدمه المقاهي من مشروبات وفطائر وبسكويت وحلويات محلية أخرى.

وهذه الجولة تنظمها مدونة الطعام اللبنانية "نو جارليك نو أونيونز" (لا ثوم ولا بصل) بالتعاون مع شركاء محليين ووزارة السياحة اللبنانية.

وتتوقف الرحلة في عشرة أماكن طهي وتزور أيضا مناطق تاريخية في المدينة.

ويحرص المشاركون على الاندماج في الجولة بشكل تام للاستمتاع بكل تفاصيلها.