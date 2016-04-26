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شاهد: أكلات طرابلس اللبنانية وجهة عشاق الطعام

26/4/2016

تمثل مطاعم مخفية في شوارع متعرجة بمدينة طرابلس اللبنانية بعضا من أبرز المعالم في جولة موجهة لعُشاق الطعام من السياح المحليين والأجانب في المدينة الساحلية.

فالمشاركون في جولة (فود تريل) يتذوقون (طعم المدينة) مُمثلا في أطباق طعامها التقليدي من الفول والحمص وهما يمثلان أساس وجبة الإفطار لأهلها وحتى العصائر وما تقدمه المقاهي من مشروبات وفطائر وبسكويت وحلويات محلية أخرى.

وهذه الجولة تنظمها مدونة الطعام اللبنانية "نو جارليك نو أونيونز" (لا ثوم ولا بصل) بالتعاون مع شركاء محليين ووزارة السياحة اللبنانية.

وتتوقف الرحلة في عشرة أماكن طهي وتزور أيضا مناطق تاريخية في المدينة.

ويحرص المشاركون على الاندماج في الجولة بشكل تام للاستمتاع بكل تفاصيلها.

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