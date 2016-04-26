ساعة "بيج بن" الشهيرة تتوقف عدة أشهر للصيانة

ساعة بيج بن ستتوقف عن العمل

قال مسؤولون برلمانيون في بريطانيا اليوم الثلاثاء ان ساعة "بيج بن" الشهيرة التي تقع في برج مبنى البرلمان بوسط العاصمة لندن سوف تتوقف عن العمل عدة أشهر خلال أعمال صيانة وإصلاح بتكلفة 29 مليون جنيه استرليني (42 مليون دولار).

ويتضمن برنامج إصلاح برج إليزابيث، الذي أقيم قبل 160 عاما ويبلغ طوله 96 مترا، مشاركة خبراء لضبط الساعة مطلع العام المقبل وعلاج مشكلات "لا يمكن إصلاحها أثناء عمل الساعة". ومن المقرر أن تتواصل أعمال الإصلاح على مدار ثلاث سنوات.

وستجري تغطية البرج بالسقالات أثناء أعمال الإصلاح، ولكن نظرا لكونه واحدا من أشهر معالم لندن، سيضمن العمال أن تظل واجهة وحيدة على الأقل للساعة الشهيرة مكشوفة في جميع الأوقات.

وقال النائب البرلماني توك بري إن برج إليزابيث "يرمز للتراث الديمقراطي في المملكة المتحدة."

وأضاف بريك " في حين أن هذه الأعمال ضرورية على المدى القصير، إلا أنها تضمن المستقبل على المدى الطويل واستدامة ساعة بيج بن".