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دراسة: قاوم الاكتئاب بهذه المكملات الغذائية

26/4/2016
مكملات أوميغا 3 (الجزيرة)

أوضحت دراسة أسترالية-أمريكية حديثة، أن بعض المكملات الغذائية يمكن أن تزيد من فعالية الأدوية المضادة للاكتئاب.

وأوضح الباحثون بجامعتي ملبورن الأسترالية وهارفارد الأمريكية، في الدراسة التي نشرت نتائجها، اليوم الثلاثاء، في دورية الطب النفسي الأمريكية، أن مكملات "أوميغا 3" وحمض الفوليك وفيتامين "د" مفيدة لمرضى الاكتئاب.

وللوصول إلى نتائج الدراسة، راجع فريق البحث، 40 تجربة سريرية في جميع أنحاء العالم، إلى جانب المراجعة المنهجية لأدلة تناول المكملات الغذائية، وتأثيرها على مرضى الاكتئاب الذين يتناولون الأدوية المضادة للمرض.

ووجد الباحثون أن مكملات "أوميغا 3" و حمض الفوليك وفيتامين "د"  مفيدة جدًا لصحة الدماغ العامة وتحسين المزاج، وأحدثت فرقًا كبيرًا في رفع الحالة المعنوية لمرضى الاكتئاب حينما تم تناولها جنبًا إلى جنب مع أدوية الاكتئاب.

وأشار الباحثون إلى أن ملايين الأشخاص حول العالم يتناولون مضادات الاكتئاب، لكن هناك إمكانية حقيقية لتحسين الحالة الصحية والعقلية للأشخاص الذين لا يستجيبون كثيرًا لأدوية الاكتئاب، وذلك بتناول المكملات الغذائية.

ونصح الباحثون مرضى الاكتئاب باستشارة طبيبهم الخاص، قبل الشروع في تناول المكملات الغذائية، التي تتوافر بكثرة في الصيدليات.

وكانت دراسات سابقة قد كشفت أن الاكتئاب يزيد فرص الإصابة بالسمنة، وأن إصابة أحد الوالدين بالاكتئاب، تزيد خطر تعرض النساء للولادة المبكرة، وأن علاج الأمهات والآباء من الاكتئاب ينقذ حياة الجنين.

وأشارت إلى أن الاكتئاب هو في واقع الأمر حالة مرضية لها أعراض وطرق علاجية كسائر الأمراض، وإذا طالت فترة الشعور بالحزن والاكتئاب واستمرت الآثار السلبية لهذه الحالة على مجريات حياتنا اليومية، فإن أكثر الطرق فاعلية في التعامل مع المرض هو طلب المعالجة الطبية النفسية في أسرع وقت ممكن.

 

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