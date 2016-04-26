برلمان العراق يمنح الثقة لستة وزراء رشحهم العبادي

جانب من جلسة اليوم بالبرلمان العراقي

صوت مجلس النواب (البرلمان) العراقي، اليوم الثلاثاء، على منح الثقة لـ 6 من المرشحين الذي قدم رئيس الوزراء حيدر العبادي أسماءهم، ضمن قائمة من التكنوقراط لشغل كل الوزارات بحكومته الجديدة، ما عدا وزارتي الدفاع والداخلية في مسعى للخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد مؤخرًا.

وانعقدت الجلسة بحضور 183 نائبًا من أصل 328، وهو عدد كافٍ قانونيًا لعقد الجلسة والتصويت على مرشحي الوزارات.

وكان نحو 100 نائب معتصمين داخل البرلمان منذ أسبوعين حاولوا عرقلة عقد الجلسة التي حضرها رئيس الوزراء حيدر العبادي.

ونقل البرلمان الجلسة إلى القاعة الكبرى داخل مبنى البرلمان ومن ثم صوت على أسماء المرشحين.

واختار البرلمان وزراء جدد لوزارات الكهرباء، والثقافة، والتعليم العالي، والعمل والشؤون الاجتماعية، والموارد المائية والصحة والتربية.

فيما لم يحظ المرشح لوزارة العدل بقبول النواب، كما حال اعتراض الكرد على مرشح وزارة الخارجية.

ومن ثم رفع البرلمان جلسته إلى أجل غير مسمى، على أن يستكمل التصويت على بقية الوزراء في الجلسة المقبلة.

ومنذ أكثر من شهر يعاني العراق أزمة سياسية حادة، إثر مطالبة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وأنصاره، للعبادي بتقديم تشكيلة حكومية جديدة، من التكنوقراط، للحد من الفساد ومعالجة تردي الخدمات.