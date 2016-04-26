البث الحي
منوعات

الأمن المصري ينهي حصاره لمقر حزب الكرامة

25/4/2016

أعلن رئيس حزب الكرامة المصري، محمد سامي، انتهاء الحصار الأمني الذي تم فرضه على المقر المركزي للحزب بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة.

وأضاف سامي في بيان :" المحاصرون خرجوا من المقر بأمان، وذهبوا إلى منازلهم".

وحاصرت قوات الأمن حزب الكرامة، بعد فض مظاهرات رافضة للنظام المصري أمس الاثنين فلجأ المتظاهرون إلى مبنى حزب الكرامة للاحتماء به.

وأثار حصار الأمن لمقر الحزب غضب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي كما أعرب عدد من السياسيين تضامنهم مع المحاصرين، وانضم النائب بمجلس النواب المصري خالد يوسف إلى المعتصمين داخل مقر الحزب.

ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا للمحتجزين داخل مقر الحزب وهم يهفتون للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

ودانت حركة الاشتراكيين الثوريين ،حصار الأمن لمقر حزب واحتجازه للمتظاهرين داخله .

وقالت الحركة في بيانها :"تحولت مصر إلى ساحة حرب احتلها العسكر والبلطجية لقمع المظاهرات وقوات الثورة المضادة لم تكتف باحتلال الميادين والقبص على المئات من كافة القوى السياسية وحملات الإرهاب المنظمة للمتظاهرين، بل تقوم بمحاصرة مقر حزب الكرامة للقبض على المناضلين السياسيين الذين احتموا بالحزب بعد فض المسيرات بالغاز والخرطوش".

وشهدت عدة مدن ومحافظات مصرية مظاهرات ومسيرات رافضة للنظام المصري وتطالب برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي لكن الأمن تعامل بإجراءات مشددة وأغلق الميادين ومحطات مترو أنفاق وحاصر مقر نقابة الصحفيين واعتقل العشرات وفض مظاهرات بالقوة.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)

شاهد: طائرة تهبط اضطراريًا في الشارع بين السيارات

طائرة تهبط اضطراريا في الشارع وتصطدم بمركبة (مواقع التواصل)

شاهد: حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز بالحرب".. ما هو؟

حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز" بالحرب (رويترز)
الأكثر قراءة

شاهد: هيكل معدني غامض جديد يظهر ويختفي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

(الجزيرة)

الكويت تعلن إجراء مباحثات مثمرة لحل الأزمة الخليجية (فيديو)

وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح (الجزيرة)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلبا صحراويا على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)